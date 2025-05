Seth Rogen vuole Daniel Day-Lewis in The Studio e lancia un appello sperando di coinvolgerlo

Il protagonista e co-creatore di The Studio, Seth Rogen, ha rivelato che spera in un coinvolgimento nei prossimi episodi di Daniel Day-Lewis.

Daniel Day-Lewis è tornato a recitare in occasione del film Anemone e Seth Rogen spera di poter sfruttare questo temporaneo abbandono del suo progetto di rimanere distante dal set per poterlo coinvolgere nei prossimi episodi di The Studio.

La serie prodotta per Apple TV+ è infatti ambientata nel mondo di Hollywood e nella prima stagione la lista della guest star è stata veramente lunga.

Il sogno del co-creatore di The Studio

Seth Rogen, durante un evento promozionale, ha ora parlato di Daniel Day-Lewis spiegando perché lo vorrebbe coinvolgere: "Lui è il più grandioso attore vivente. Il suo processo è così specifico che penso sarebbe una cosa interessante da esplorare nello show".

The Studio

L'attore, protagonista di The Studio di cui è anche co-creatore insieme a Evan Goldberg, non ha però ancora avuto modo di contattare il premio Oscar. Rogen ha deciso di fare un appello sfruttando i microfoni di Variety: "Daniel, per favore, considera di fare un incontro via Zoom con noi. Ti proporremo una buona idea!".

Tra le guest star che Seth vorrebbe nelle prossime puntate c'è anche il regista James Cameron: "Funzionerebbe davvero bene perché è un genio, ma è conosciuto anche per il fatto che alle volte si arrabbia sul set".

Le speranze degli altri membri del cast

Chase Sui Wonders vorrebbe invece un'apparizione di Kristen Stewart e di Al Pacino: "Dovrebbe esserci qualcosa legato al riportare sugli schermi Scarface per una cifra folle".

Ike Barenholtz spera invece in un coinvolgimento di Leonardo DiCaprio, e Dewayne Perkins sogna invece di recitare accanto a Zendaya: "Lei è tutto. Rappresenta Hollywood in un modo così cool, dall'essere stata una star bambina a raggiungere il suo attuale livello. Lei è un simbolo davvero buono di ciò che Hollywood può fare in modo positivo".

Keyla Monterroso Mejia, infine, vuole coinvolgere Larry David: "Sarebbe adatto e un buon modo per trovare un equilibrio con tutto quel caos".