The Studio: la comedy con star Seth Rogen ottiene il rinnovo per la stagione 2

La serie The Studio, co-creata e interpretata da Seth Rogen, ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 2 da parte di Apple TV+.

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo della sua comedy The Studio per la stagione 2.

Lo show, con star Seth Rogen, ha ottenuto il via libera alla produzione di nuovi episodi qualche giorno prima della fine del primo capitolo della storia, che avverrà il 21 maggio con il debutto in streaming del season finale.

La fiducia data alla serie

I creatori di The Studio hanno scherzato dichiarando che non vedono l'ora di prendere l'esperienza che hanno vissuto nel realizzare la prima stagione e usarla immediatamente per creare la seconda, e poi di 'ripetere quel loop per altre 10 stagioni'.

Nella comedy che ha conquistato i critici e gli utenti di Apple TV+, Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell'azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. Indossando il vestito buono che maschera un infinito senso di panico, ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazioni offre loro l'opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che pone fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito questo lavoro tutta la vita e ora potrebbe distruggerlo.

Il cast dello show

The Studio può contare su un cast che comprende star come Catherine O'Hara, la candidata all'Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Il candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Award Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins appariranno come guest star.

Prodotta da Lionsgate Television, la serie è creata dai vincitori di più Emmy Peter Huyck e Alex Gregory insieme a Rogen, Goldberg e Frida Perez. James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen della Point Grey Pictures sono anche produttori esecutivi insieme a Rogen e Goldberg.