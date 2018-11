Da Krypton a The Legend of Tarzan : le novità in streaming su Infinity a Novembre!

Novembre sulla piattaforma digitale Infinity sarà pieno di nuovi film e serie tv in streaming! Nel nuovo speciale video di Movieplayer.it abbiamo deciso di indicarvi le migliori uscite del mese, dall'attesa serie Krypton al film d'azione The Legend of Tarzan.

A partire dal 3 novembre su Infinity potrete trovare Non si ruba a casa dei ladri, il nuovo film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Il 17 novembre, invece, è la volta di un'altra simpatica commedia italiana del 2016, Quel bravo ragazzo diretto da Enrico Lando, già regista del film I soliti idioti e Amici come noi. Lo stesso giorno sarà reso disponibile anche lo show Krypton, ispirato alle storie DC di Superman e il suo pianeta natale. Nella serie vedremo principalmente protagonista Seg-El, nonno dell'Uomo D'Acciaio, il quale si troverà a combattere contro il temibile Brainiac.

Infine il 18 e il 19 Novembre usciranno rispettivamente The Legend of Tarzan con Margot Robbie e la terza stagione di Lucifer. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video, buona visione su Infinity. Ecco il filmato:

