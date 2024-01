Lucifer: Tom Ellis riprenderebbe il ruolo a due condizioni

Tom Ellis, la star di Lucifer tornerebbe a riprendere il ruolo di Lucifer Morningstar soltanto a due condizioni. In un'intervista al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, l'attore ha affermato che riprenderebbe i panni dell'affascinante Lucifer soltanto nel caso in cui si facesse un film e nel caso in cui la sceneggiatura fosse davvero buona.

La dichiarazione

Ecco la dichiarazione di Tom Ellis: "Sicuramente sento che sul fronte televisivo, come ho detto prima, abbiamo coperto tutte le basi e concluso il lavoro. Penso che l'unica cosa che mi farebbe tornare indietro sarebbe un film. E dovrebbe essere bello e avere una buona sceneggiatura e non dovrebbe essere fatto solo per il gusto di farlo. Perché una delle cose strane che comporta lavorare in questo ambiente è che quando hai successo la gente vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più. Mentre dalle mie parti il motto è: 'Lascia che vogliano di più'. E nel Regno Unito non è mai stata un'industria basata sul mero profitto".

"Miranda, per esempio, ha girato solo 20 episodi in totale. Ed è ancora un'icona, ed è rimasta impressa nell'immaginario collettivo. Ma il motivo per cui ne abbiamo fatti solo 20 è che Miranda Hart non voleva farne altri e non voleva più scrivere perché ci voleva molto tempo ma ha concluso la serie e sentiva di averla finita. Lei non voleva forzarsi di continuare qualcosa abbassandone la qualità solo per il gusto di proseguire lo show. Lei non voleva farlo e io l'ho rispettata moltissimo per aver preso questa decisione perché la BBC ne aveva un bisogno disperato", ha concluso l'attore.

Lucifer

Lucifer vede protagonista Tom Ellis nel ruolo del Signore degli Inferi che arriva sulla Terra. Dopo aver abbandonato il proprio regno e aver rinunciato al suo trono, Lucifer si trasferisce a Los Angeles e inizia ad aiutare la polizia e la detective Chloe Decker. L'interpretazione di Ellis dell'affascinante personaggio si è conclusa nel 2021, concludendo la saga del diabolico protagonista.