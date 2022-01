Lucifer: Neil Gaiman "ringrazia" il boicottaggio che lo ha reso lo show più visto su Netflix nel 2021

Neil Gaiman ringrazia l'associazione cattolica americana One Million Moms per il tentativo di boicottaggio di Lucifer, che ha aiutato la serie a scalare le classifiche di streaming di Nielsen per il 2021.

Lo scrittore Neil Gaiman ha ringraziato i tentativi di boicottaggio della serie Fox/Netflix Lucifer, che sono serviti a farlo diventare lo show più visto su Netflix nel 2021.

"Vorrei solo ringraziare formalmente One Million Moms per i loro tentativi di bandire Lucifer prima che uscisse", ha scritto Neil Gaiman su Twitter. "Il loro boicottaggio era ciò che segnalava che Sandman era arrivato come fumetto, e sapevo che era di buon auspicio per il nostro spin-off televisivo".

Il commento di Neil Gaiman segue la notizia che Lucifer ha superato Squid Game nella classifica delle serie originali in streaming più viste nel 2021, accumulando 18,3 miliardi di minuti di streaming nei suoi 93 episodi.

One Million Moms è un sito web fondato dall'American Family Association, un'organizzazione di attivisti cristiani fondamentalisti, con l'obiettivo dichiarato di esortare i genitori a "fermare lo sfruttamento dei bambini" da parte dei media. Nel 2015, prima del debutto iniziale di Lucifer su Fox, One Million Moms ha chiesto il boicottaggio dello show, descrivendolo come "una nuova serie che glorificherà Satana come una persona premurosa e simpatica in carne umana". L'organizzazione ha proseguito la condanna affermando che Lucifer "manca di rispetto al cristianesimo e prende in giro la Bibbia".

Lucifer, un film tra i progetti futuri? Secondo Tom Ellis e Lauren German "sarebbe divertente"

Lucifer, interpretata da Tom Ellis nei panni di Satana, era stata cancellata da Fox, venendo poi salvata da Netflix che ne ha prodotto una quinta e infine una sesta stagione.