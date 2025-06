La serie più tetra e carismatica di Tom Hardy, disponibile su Now, fa attendere il seguito dopo otto anni

Nonostante il successo e l'aura cult costruita negli anni, Taboo resta un enigma televisivo ancora irrisolto. L'oscuro dramma crime con Tom Hardy è fermo da otto anni, ma una seconda stagione è ancora in cantiere. Tra promesse, ritardi e passioni personali, Hardy e Steven Knight non hanno mai rinunciato al progetto, ma il tempo continua a scorrere.

Tom Hardy e il mistero di Taboo: la serie aspetta ancora la sua seconda stagione

Tom Hardy è ormai sinonimo di criminalità cinematografica con stile: che sia nei panni brutali di Bronson o in quelli ambigui di Peaky Blinders, la sua presenza incarna l'anarchia con un'eleganza ruvida. Eppure tra le sue incursioni nel genere, Taboo - la serie BBC del 2017 co-creata insieme al padre Chips Hardy e al fidato Steven Knight - resta uno dei suoi lavori più affascinanti e al contempo dimenticati. Ambientata in una Londra gotica e decadente durante la guerra del 1812, la serie segue James Keziah Delaney, uomo tornato misteriosamente dall'Africa dopo essere stato dato per morto. Al suo rientro, trova ad attenderlo un'eredità ambita e pericolosa: una terra americana che il governo britannico e la Compagnia delle Indie vogliono sottrargli a ogni costo.

La locandina di Taboo

La prima stagione, composta da otto episodi, ha incantato critica e pubblico grazie a un mix magistrale di tensione, misticismo e atmosfere plumbee. Hardy interpreta un eroe tragico e sfuggente, la cui compostezza glaciale cela un cuore tormentato ma non privo di compassione. "È qualcosa di davvero importante per me", ha confessato Hardy parlando della serie. "Ci abbiamo pensato molto perché ho amato la prima stagione e voglio che la seconda mi appaghi completamente. Stiamo ancora giocando con le idee: si potrebbe proseguire linearmente, tornare indietro nel tempo o addirittura fare un salto temporale!". A distanza di otto anni, però, Taboo rimane ancora in stallo.

Nonostante l'approvazione per una seconda stagione sia arrivata, la produzione ha vissuto una lunga pausa, complice anche la fitta agenda di Hardy, diviso negli ultimi anni tra Venom e altri progetti internazionali. Ma non si tratta di abbandono, piuttosto di un'attesa strategica: "Taboo è qualcosa che riguarda me, la mia famiglia e Steven. Vogliamo farlo bene. Quando avrò il tempo per dedicarmici davvero, ci tornerò con la giusta attenzione", ha spiegato l'attore a MovieWeb.

La serie è un perfetto ibrido tra dramma storico e noir esoterico, sostenuto da un cast brillante che include Oona Chaplin, Jessie Buckley e Jonathan Pryce. Dopo un avvio dai ritmi compassati, la narrazione si accende in un crescendo di colpi di scena e tradimenti, costruendo una tensione che promette sviluppi ancora più ambiziosi. Steven Knight ha ribadito che lui e Hardy "sono entrambi desiderosi di proseguire", ma a bloccare tutto sono stati impegni e scelte narrative ancora in discussione.

Nel frattempo, Taboo resta disponibile in streaming su Now. Ma la vera domanda aleggia ancora nella nebbia londinese della serie: riuscirà James Delaney a salpare verso l'America? E noi, spettatori affamati di tenebre, quanto ancora dovremo aspettare prima che la seconda stagione sveli i suoi segreti?