Tom Hardy aggiorna finalmente i fan di Taboo sulla seconda stagione otto anni dopo il successo della prima

Tom Hardy è tornato a recitare per il piccolo schermo nella nuova serie crime drama di Paramount+, MobLand, ma nel 2017 aveva co-creato e interpretato il period drama Taboo, amatissimo dai fan.

Sebbene fosse prevista un'altra stagione, sono passati otto anni da quando la serie, interpretata anche da Stephen Graham (Adolescence), Leo Bill, Jessie Buckley, Oona Chaplin, Mark Gatiss, Tom Hollander e Jonathan Price, ha visto la messa in onda del suo ultimo episodio.

Hardy ha co-creato Taboo insieme a Steven Knight, autore di Peaky Blinders, e al padre di Hardy, Edward "Chips" Hardy. Ridley Scott è stato produttore esecutivo. La serie seguiva James Keziah Delaney (Hardy) mentre tornava a Londra durante la Guerra del 1812 nel tentativo di ricostruire l'impero marittimo del defunto padre.

Nuovi aggiornamenti sulla Stagione 2 di Taboo

Ora, dopo otto lunghi anni, Hardy ha confermato l'inizio dello sviluppo della seconda stagione dello show. Secondo MovieWeb, l'attore ha spiegato perché è passato così tanto tempo tra una stagione e l'altra. "Sono stato impegnato", ha confessato.

"Taboo è qualcosa che è solo per me, la mia famiglia e Steven. È una cosa che volevamo fare nel modo giusto. Negli ultimi sette anni ho lavorato a Venom, quindi è passato un po' in secondo piano, ma è qualcosa che mi appassiona molto. Quindi, quando avrò il tempo necessario per impegnarmi, ci tornerò come si deve. Non è mai stato qualcosa che non volevamo fare. Si tratta di decidere quando, e di farlo nel modo giusto", ha detto Hardy a proposito del suo ritorno a Taboo.

Quando gli è stato chiesto se Paddy Considine, attuale co-protagonista di MobLand, potrebbe unirsi al cast della seconda stagione, Hardy ha risposto: "Lo spero. Sarebbe fantastico". Taboo è andato in onda per otto episodi ed è stato lanciato da FX nel 2017. Nella serie, Hardy interpretava "un avventuriero disonesto che torna in Inghilterra dall'Africa con 14 diamanti illeciti per cercare vendetta dopo la morte del padre. Rifiutandosi di vendere l'azienda di famiglia alla Compagnia delle Indie Orientali, si mette a costruire il proprio impero commerciale e marittimo e si ritrova a giocare una partita pericolosa con due nazioni in guerra, la Gran Bretagna e l'America".