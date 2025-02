Benedict Cumberbatch sostituisce Tom Hardy in Blood on Snow: come mai questo cambio importante?

Il prossimo adattamento cinematografico di Blood on Snow, thriller poliziesco dello scrittore norvegese Jo Nesbø, ha subito un'importante svolta nel cast: Benedict Cumberbatch prenderà il posto di Tom Hardy, inizialmente scelto per interpretare un ruolo chiave nel film.

Benedict Cumberbatch sostituisce Tom Hardy in Blood on Snow

La pellicola, diretta da Cary Fukunaga, vedrà Cumberbatch affiancare Aaron Taylor-Johnson, che interpreterà il protagonista Olav Johansen, un sicario coinvolto in un pericoloso gioco di potere tra i criminali di Oslo. Cumberbatch, invece, vestirà i panni del suo rivale noto come "Il Pescatore". Il cast si arricchisce anche di Eva Green, Emma Laird e Ben Mendelsohn.

Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes

Tom Hardy, originariamente coinvolto anche come produttore, ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione. I piani per un adattamento cinematografico del thriller poliziesco norvegese del 2015 erano iniziati anche prima dell'uscita del libro, con la Warner Bros. che potenzialmente aveva messo gli occhi all'inizio su Leonardo DiCaprio per il ruolo principale. Nel 2017, Tobey Maguire è poi intervenuto per acquistare i diritti per adattare il libro, con l'intenzione di farlo diventare il suo debutto alla regia. Tuttavia, l'ultima iterazione del progetto vedrà ora il film diretto dal regista di No Time To Die.

Con i ruoli memorabili di Hardy, tra cui il gangster americano nella vita reale Al Capone e Alfie Solomons di Peaky Blinders, il suo casting originale sembrava una scelta naturale per Blood on Snow. Tuttavia, la scelta di Cumberbatch potrebbe portare un nuovo spessore al film, grazie alla sua esperienza in ruoli ambigui e intimidatori, come Khan in Star Trek Into Darkness o Phil Burbank in Il potere del cane.

Se il film avrà successo, il ruolo di Cumberbatch potrebbe persino estendersi a un potenziale sequel tratto da Midnight Sun, altro romanzo di Nesbø. Riuscirà l'attore britannico a dare nuova vita a questo oscuro mondo criminale?