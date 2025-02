La serie prequel del film La rivincita delle bionde ha trovato la sua Elle Woods, ecco il video dell'annuncio

I produttori della serie prequel del film La rivincita delle bionde hanno trovato l'interprete perfetta per il ruolo di Elle Woods: sarà Lexi Minetree a riportare sugli schermi la giovane.

Nei lungometraggi era stata Reese Witherspoon, coinvolta nel progetto come produttrice tramite la sua Hello Sunshine, ad avere la parte della studentessa che scopre di avere un grande talento come avvocato.

L'annuncio della protagonista

Lexi Minetree, che era apparsa in precedenza in The Murdaugh Murders, era una delle finaliste per il ruolo principale nella serie.

Reese Witherspoon ha annunciato la scelta con un video condiviso sui social in cui dichiara: "Permettetemi di presentarvi la nuova Elle Woods! Dopo aver visto così tante incredibili audizioni per la nuova serie prequel Elle prodotta per Prime Video, abbiamo finalmente trovato la nostra Elle! E oggi posso annunciare io stessa la notizia! Fate la conoscenza di Lexi Minetree".

Nel filmato si vede il momento in cui la giovane attrice riceve la notizia di aver ottenuto la parte, non riuscendo a contenere la sua emozione, e decidendo di telefonare a sua madre per darle la bella notizia. Witherspoon ammette poi che quando ha visto la sua audizione era rimasta sorpresa perché le sembrava di vedere se stessa.

Cosa racconterà lo show

La serie Elle mostrerà la ragazza al liceo mentre vive delle esperienze che la porteranno a diventare la teenager che gli spettatori hanno conosciuto grazie al film Legally Blonde.

Laura Kittrell sarà co-showrunner e produttrice esecutiva della serie Elle, progetto destinato alla piattaforma di streaming Prime Video, insieme a Witherspoon, Caroline Dries, Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky e Marc Platt.