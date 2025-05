La rivincita delle bionde, Selma Blair: "Partecipare al film è stato un dono della vita"

L'attrice rispolvera il ricordo del cult con Reese Witherspoon e non vede l'ora di godersi il ritorno del franchise sul piccolo schermo.

Selma Blair ha rilasciato un'intervista esclusiva a People in cui ha parlato della sua esperienza, al fianco di Reese Witherspoon, in La rivincita delle bionde.

Il franchise tornerà in tv con la serie prequel Elle, con protagonista Lexie Minetree nei panni di una giovane Elle Woods, il personaggio di Witherspoon nel film originale.

Il ricordo di Selma Blair del set di La rivincita delle bionde

"Non riesco a credere che sia passato così tanto tempo da esclamare che sono trascorsi venticinque an_ni" ha dichiarato Blair, che nel film era Vivian Kensington "Tutti questi film rappresentano ricordi felici, condivisi da tanti, e per me è davvero un dono della vita averne fatto parte, perché hanno portato tanta gioia a tutti noi"_.

Primo piano di Selma Blair in Cruel Intentions

Vivian Kensington, il personaggio di Blair, è una studentessa di Harvard che si mette subito in competizione con la protagonista Elle, ed è fidanzata con l'ex fidanzato del personaggio di Witherspoon, Warner Huntington (Matthew Davis).

La rivincita delle bionde tornerà con la serie prequel Elle

Il film del 2001, diretto da Robert Luketic, racconta la storia di Elle Woods, ragazza di una confraternita che cerca di riconquistare l'ex fidanzato seguendolo ad Harvard.

Nel cast del film anche Jennifer Coolidge, Luke Wilson, Ali Larter e Matthew Davis. Dopo il sequel del 2003, Una bionda in carriera, oltre ad aver ispirato un musical in scena a Broadway. Un terzo film della saga è attualmente in produzione, con Mindy Kaling alla sceneggiatura.

Reese Witherspoon in una scena di La rivincita delle bionde

Ma l'attenzione al momento è tutta nei confronti della serie prequel Elle con Lexi Minetree, che racconta gli anni del liceo della protagonista:"I fan potranno scoprire come Elle Woods ha affrontato il mondo da adolescente con la sua personalità unica e il suo ingegno - proprio come solo la nostra amata Elle sa fare. Cosa potrebbe esserci di meglio?" ha dichiarato Witherspoon.