La rivincita delle bionde: svelata l'attrice che interpreterà la madre di Elle Woods nel prequel

Il prequel de La rivincita delle bionde prende sempre più forma e si arricchisce di un nuovo importante nome nel cast. June Diane Raphael è stata scelta per interpretare Eva Woods, la madre di Elle, nella serie in arrivo su Prime Video. L'attrice affiancherà Lexi Minetree, che vestirà i panni della giovane Elle Woods.

La serie, intitolata semplicemente Elle, è creata da Laura Kittrell e segue la protagonista ai tempi del liceo, esplorando le origini della sua determinazione e del suo stile inconfondibile.

Eva Woods, interpretata da Raphael, è una donna elegante, pragmatica e attenta alle apparenze, determinata a mantenere tutto sotto controllo. Nei film originali, il personaggio aveva un ruolo minore ed era interpretato da Tane McClure, con i genitori di Elle impegnati a dissuaderla dal frequentare Harvard.

Tutti i dettagli della serie prequel de La rivincita delle bionde

Alla guida del progetto ci sono Laura Kittrell e Caroline Dries, in qualità di co-showrunner e produttrici esecutive. La produzione è affidata a Reese Witherspoon, che torna nel franchise in veste di produttrice, insieme a Lauren Neustadter di Hello Sunshine e Marc Platt, produttore del film originale. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Jason Moore (Pitch Perfect). La serie è prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios.

June Diane Raphael in una foto promozionale della serie Players

June Diane Raphael si riunisce alla collega Reese Witherspoon, dopo aver già lavorato insieme in The Morning Show su Apple TV+. Raphael è nota al grande pubblico per il ruolo in Grace and Frankie su Netflix e per la sua partecipazione ad Abbott Elementary su ABC.

Tra i suoi progetti più recenti figurano anche la serie Based on a True Story su Peacock e il film horror Weapons, diretto da Zach Cregger e interpretato accanto a Josh Brolin e Julia Garner.