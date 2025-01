Reese Witherspoon: "Dopo La rivincita delle bionde dei giurati pensavano avessi studiato realmente legge"

Reese Witherspoon ha rivelato, durante la sua partecipazione al The Graham Norton Show, che alcuni decenni fa le persone erano convinte che avesse studiato legge.

L'attrice aveva infatti recitato da poco nel film La rivincita delle bionde e si era ritrovata a far parte di una giuria popolare.

L'esperienza di Reese Witherspoon in una giuria

Ricordando le conseguenze di interpretare Elle Woods nella commedia cult del 2001, Reese Witherspoon ha ammesso che non era particolarmente felice di presentarsi e potenzialmente essere scelta come giurata in un processo. L'attrice ha sottolineato: "Era probabilmente sette anni dopo La rivincita delle bionde. Mi hanno chiamata come potenziale giurata ed era a Beverly Hills. Ho pensato: 'Certamente non mi sceglieranno'. Invece mi hanno coinvolta in un lungo processo, è durato circa due settimane". Il 'caso' su cui i giurati dovevano prendere una decisione riguardava una persona morsa da un cane.

Reese ha aggiunto: "Ho dovuto presentarmi ogni giorno per circa due settimane. E poi abbiamo iniziato a deliberare e verso la fine hanno detto: 'Okay, qualcuno in questo gruppo deve essere il primo giurato'. E hanno deciso in modo unanime 'Lei'".

Il motivo della scelta era infatti legato a un'idea sbagliata, come ha scoperto la star di Hollywood: "Hanno detto: 'Hai studiato legge'. Ho pensato: 'Tutto questo è realmente sconvolgente. Decisamente non ho studiato giurisprudenza, non ho nemmeno finito l'università'. Ho interpretato un avvocato in un film, ma non appena mi hanno dato quell'incarico mi sono resa conto... Le persone non sanno molto della legge".

Un ruolo iconico

Witherspoon ha interpretato in due film il personaggio di Elle Woods che si ritrova ad avvicinarsi al mondo della legge e scopre di avere un vero e proprio talento potenzialmente da sfruttare in tribunale.

Attualmente l'attrice è impegnata come produttrice della potenziale serie prequel dedicata alla storia di Elle Woods, progetto in fase di sviluppo per Amazon Prime Video, che verrà mostrata mentre la giovane è al liceo e vive delle esperienze che saranno essenziali per delineare il suo futuro. Laura Kittrell è showrunner, creatrice e produttrice esecutiva della serie.