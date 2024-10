Sempre al tuo fianco stasera 27 ottobre su Rai 1: trama e cast delle ultime puntate

Nuovo doppio episodio di Sempre al tuo fianco, che stasera torna su Rai 1 a partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della fiction ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.

Sempre al tuo fianco: sinossi

Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi personali e professionali che si intrecciano con le emergenze vulcaniche sull'isola di Stromboli. La sua candidatura a Capo delle Emergenze rappresenta un passaggio cruciale nella sua carriera, ma le difficoltà personali, come il conflitto con la figlia Marina e la relazione con Renato Lussu, complicano ulteriormente la situazione. Marina, ribelle e in contrasto con i genitori a causa della separazione, è al centro delle preoccupazioni di Sara, mentre Renato, medico e nuovo compagno di Sara, si trova a dover bilanciare i sentimenti e le responsabilità legate alle emergenze sul campo.

Episodio 1×11 Una strana atmosfera

Victor affronta una scelta difficile: dopo aver commesso un errore sul lavoro, si costituisce e si assume le conseguenze legali delle sue azioni, iniziando un doloroso percorso che include l'incarcerazione. Al suo fianco c'è Ginevra, che oltre a offrirgli supporto come amica, confida di provare sentimenti più profondi per lui.

Nel frattempo, Sara decide di ufficializzare la sua riconciliazione con Renato, mettendo da parte le incertezze che li avevano allontanati. Questa decisione suscita reazioni forti in Massimo, che fatica ad accettare la situazione. Le tensioni culminano in un acceso confronto tra i tre, rivelando le loro divergenze e i conflitti emotivi ancora esistenti tra i due ex.

Peppino Mazzotta è Massimo Caruso nella fiction Sempre al tuo fianco

Episodio 1×12 La resa dei conti

Sull'isola di Stromboli scatta un allarme per un'imminente eruzione del vulcano, e viene attivato un piano d'emergenza per la sicurezza della popolazione. Sara dimostra il suo valore partecipando attivamente alle operazioni di evacuazione e coordinando i soccorsi. La situazione si complica quando Marina, scivolata su un sentiero vicino al vulcano, rimane intrappolata tra le fiamme.

Sara, rendendosi conto della gravità del momento, guida il suo team per recuperarla. Grazie al suo coraggio e determinazione, riescono a mettere Marina in salvo, evitando ulteriori pericoli. Una volta tornati a Roma, Sara e Renato decidono di vivere insieme, pronti ad affrontare le sfide future, compresa la difficile lotta contro la malattia di Renato.

Interpreti e personaggi