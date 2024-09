Sempre al tuo fianco stasera su Rai 1: anticipazione delle trame delle puntate del 29 settembre

Questa sera, 29 settembre, su Rai 1, andranno in onda in prima serata due nuovi episodi di Sempre al tuo fianco, a partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. La serie, composta da dodici puntate, è ispirata alle operazioni della Protezione Civile e basata su eventi reali. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, il progetto è è disponibile anche in live streaming e on demand su Rai Play.

Sempre al tuo fianco: sinossi

Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi personali e professionali che si intrecciano con le emergenze vulcaniche sull'isola di Stromboli. La sua candidatura a Capo delle Emergenze rappresenta un passaggio cruciale nella sua carriera, ma le difficoltà personali, come il conflitto con la figlia Marina e la relazione con Renato Lussu, complicano ulteriormente la situazione. Marina, ribelle e in contrasto con i genitori a causa della separazione, è al centro delle preoccupazioni di Sara, mentre Renato, medico e nuovo compagno di Sara, si trova a dover bilanciare i sentimenti e le responsabilità legate alle emergenze sul campo.

Episodio 1×05 Segreti sommersi

Sara è alle prese con il caso più complesso della sua carriera e fatica a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. La figlia Marina, che si è trasferita a Roma, è sempre più ribelle e difficile da gestire. Nel frattempo, Ginevra, impegnata sul campo con Victor durante un'emergenza, inizia a sospettare che lui nasconda qualcosa, notando un comportamento diverso dal solito e un'inquietudine crescente.

Andrea Bosca e Renato Lussu

Intanto, Renato propone a Sara di andare a vivere insieme, e lei decide che è il momento giusto per presentarlo a Marina. Tuttavia, poco prima dell'incontro, Renato fa una scoperta inquietante riguardo alla sua salute e scompare senza dare alcuna spiegazione. Nel frattempo, il biologo marino Merlo, incoraggiato dal suo assistente Ahbed, prosegue le indagini sulle misteriose navi affondate, cercando di svelarne i segreti.

Episodio 1×06 Non mi lasciare

Merlo e Ahbed, giunti in Calabria, confermano i loro sospetti sulle navi affondate: potrebbero aver trasportato rifiuti tossici. Tuttavia, le prove non sono ancora sufficienti per convincere Sara e Canovi a intervenire. Nel frattempo, Sara è impegnata in un emozionante e drammatico salvataggio, cercando di mettere in salvo una donna e un bambino intrappolati sotto le macerie. Nonostante la sua professionalità, è turbata dal fatto che Renato non risponda alle sue chiamate.

Quando Renato finalmente si fa vivo, invece di confidarsi con lei sulla malattia che lo affligge, decide di lasciarla senza alcuna spiegazione, provocandole grande sofferenza. Marina, vedendo la madre soffrire, inizia a comportarsi in modo più gentile e comprensivo nei suoi confronti. Federico invita Marina a uscire, e il loro primo appuntamento sembra perfetto, fino a quando, il giorno seguente, Marina scopre che Federico ha già una fidanzata. Entrambe deluse sentimentalmente, Sara e Marina riscoprono il loro legame, trovando conforto e sostegno l'una nell'altra.

Controversie sull'incidente di Stromboli

L'incidente reale avvenuto sull'isola di Stromboli nel maggio 2022 ha sollevato preoccupazioni e critiche sulla gestione delle emergenze. Durante le riprese della serie un piccolo rogo appiccato per esigenze di sceneggiatura provocò un incendio distruggendo oltre un ettaro di macchia mediterranea causando panico tra i residenti e problemi ambientali rilevanti che ancora oggi creano grosse difficoltà in presenza di piogge e temporali. Come riportato dall'Ansa per l'incendio sono indagate sei persone tra di loro ci sono rappresentanti della società di produzione degli effetti speciali.

