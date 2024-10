Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate del 20 ottobre

Nuovo doppio episodio di Sempre al tuo fianco, che stasera torna su Rai 1 a partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. Siamo arrivati al penultimo appuntamento della fiction ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.

Sempre al tuo fianco: sinossi

Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi personali e professionali che si intrecciano con le emergenze vulcaniche sull'isola di Stromboli. La sua candidatura a Capo delle Emergenze rappresenta un passaggio cruciale nella sua carriera, ma le difficoltà personali, come il conflitto con la figlia Marina e la relazione con Renato Lussu, complicano ulteriormente la situazione. Marina, ribelle e in contrasto con i genitori a causa della separazione, è al centro delle preoccupazioni di Sara, mentre Renato, medico e nuovo compagno di Sara, si trova a dover bilanciare i sentimenti e le responsabilità legate alle emergenze sul campo.

Episodio 1×09: "Ferite aperte"

Sara scopre finalmente la verità sulla malattia di Renato, comprendendo che il suo allontanamento era un tentativo di proteggerla. Questa rivelazione lascia Sara profondamente scossa, sentendosi esclusa da una decisione che avrebbe voluto affrontare insieme. Nonostante il risentimento, lei e Renato devono mettere da parte le loro tensioni personali per affrontare una grave emergenza sanitaria: un virus sconosciuto fuoriesce da un laboratorio zooprofilattico, costringendo Sara e il suo team a intervenire rapidamente per evitare una catastrofe.

Ambra Angiolini e Peppino Mazzotta

Parallelamente, Merlo, stanco di non essere stato ascoltato riguardo agli avvertimenti sulle navi affondate, decide di dimettersi dal suo incarico. Subito dopo le dimissioni, parte per la Toscana con Ahbed per proseguire le indagini in modo autonomo. Nel frattempo, Ginevra presenta a Victor una sua amica avvocatessa, Patrizia, che si offre di difenderlo con l'intento di aiutare Ginevra a ricucire il loro rapporto.

Episodio 1×10: "Verità tossiche"

Sara si accorge di essere stata troppo inflessibile nei confronti di Merlo, capendo troppo tardi il valore delle sue segnalazioni. Merlo, intanto, in Calabria, spinge il suo corpo e la sua mente al limite, cercando le prove che possano confermare i suoi sospetti. Sara, consapevole del suo errore, lo raggiunge per offrirgli il suo sostegno. Insieme, riescono a trovare la conferma del deliberato affondamento doloso delle navi, scongiurando una potenziale crisi ambientale di vasta portata.

Merlo viene riaccolto nel team di Sara e celebrato come un eroe. Durante i festeggiamenti, Renato coglie l'occasione per dichiarare apertamente il suo amore per Sara, rendendo il momento ancora più intenso. Nel frattempo, Ginevra inizia a nutrire dubbi su Victor, sospettando che lui stia nascondendo qualcosa, e la sua fiducia verso di lui comincia a vacillare.

Controversie sull'incidente di Stromboli

Nel Maggio 2022, durante le riprese della fiction sull'isola di Stromboli un piccolo rogo appiccato per esigenze di sceneggiatura provocò un incendio che distrusse oltre un ettaro di macchia mediterranea causando panico tra i residenti e problemi ambientali rilevanti che ancora oggi creano grosse difficoltà in presenza di piogge e temporali. Come riportato dall'Ansa per l'incendio sono indagate sei persone tra di loro ci sono rappresentanti della società di produzione degli effetti speciali.

