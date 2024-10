Sempre al tuo fianco stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate del 13 ottobre

Dopo la pausa della scorsa settimana, quando su Rai 1 è andato in onda CENTO condotto da Carlo Conti, questa sera 13 ottobre torna Sempre al tuo fianco. A partire dalle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, saranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della serie ispirata alle attività della Protezione Civile e a fatti realmente accaduti. Diretto da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, questo nuovo progetto di Rai Fiction è disponibile anche in live streaming e on demand su Rai Play.

Sempre al tuo fianco: sinossi

Nella serie, la protagonista Sara Nobili si trova a fronteggiare una serie di dilemmi personali e professionali che si intrecciano con le emergenze vulcaniche sull'isola di Stromboli. La sua candidatura a Capo delle Emergenze rappresenta un passaggio cruciale nella sua carriera, ma le difficoltà personali, come il conflitto con la figlia Marina e la relazione con Renato Lussu, complicano ulteriormente la situazione. Marina, ribelle e in contrasto con i genitori a causa della separazione, è al centro delle preoccupazioni di Sara, mentre Renato, medico e nuovo compagno di Sara, si trova a dover bilanciare i sentimenti e le responsabilità legate alle emergenze sul campo.

Episodio 1×07 "Le ombre del passato"

Sara, turbata dall'atteggiamento distaccato di Renato, decide di partire per Stromboli insieme a Marina, ufficialmente per seguire i lavori sui sensori del vulcano. Tuttavia, il viaggio si rivela un'occasione per l'ex marito Massimo di starle vicino, cercando di farle rivivere i momenti felici della loro lunga relazione. Nel frattempo, Sara si trova a dover affrontare anche tensioni sul lavoro: durante un'emergenza, Canovi la accusa di aver commesso un grave errore, mettendola ulteriormente sotto pressione.

Thomas Trabacchi, Gaia Messerklinger e Luigi Fedele in una scena della fiction

Mentre le difficoltà si accumulano, Ginevra riesce a far aprire Victor, che le confessa un segreto oscuro del suo passato: anni fa, durante una rissa tra ultrà, è stato coinvolto nella morte di un uomo. Ora, con una nuova testimonianza, il caso sta per essere riaperto e Victor rischia grosso.

Episodio 1×08: "Un gioco da ragazzi"

Victor, sotto accusa per la morte di un uomo avvenuta anni prima, continua a dichiararsi innocente nonostante la testimonianza che lo incrimina. Ginevra, convinta della sua sincerità, decide di fidarsi e si attiva contattando un avvocato per fornirgli assistenza legale. Intanto, la Protezione Civile è chiamata a gestire l'emergenza dei rifugiati politici in fuga dall'Afghanistan. Durante le operazioni di accoglienza a Fiumicino, Sara si affeziona a due bambini che hanno perso traccia della madre durante la fuga, prendendo particolarmente a cuore la loro situazione.

Nel frattempo, Marina approfondisce il rapporto con Renato e ne resta colpita. Sara, osservando la dolcezza con cui Renato si comporta con sua figlia, si rende conto di essere ancora innamorata di lui. Sebbene non conosca ancora i motivi che hanno portato alla fine della loro storia, decide di seguire i propri sentimenti e mette fine alle speranze di Massimo di tornare insieme. Tuttavia, le condizioni di salute di Renato peggiorano, rivelando verità rimaste nascoste.

Controversie sull'incidente di Stromboli

L'incidente reale avvenuto sull'isola di Stromboli nel maggio 2022 ha sollevato preoccupazioni e critiche sulla gestione delle emergenze. Durante le riprese della serie un piccolo rogo appiccato per esigenze di sceneggiatura provocò un incendio distruggendo oltre un ettaro di macchia mediterranea causando panico tra i residenti e problemi ambientali rilevanti che ancora oggi creano grosse difficoltà in presenza di piogge e temporali. Come riportato dall'Ansa per l'incendio sono indagate sei persone tra di loro ci sono rappresentanti della società di produzione degli effetti speciali.

Interpreti e personaggi