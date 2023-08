Selena Gomez cancella un post su Only Murders in the Building, dopo aver violato le regole dello sciopero

Selena Gomez la star di Only Murders in the Building ha cancellato un post su Instagram relativo alla serie, dopo essere stata accusata di aver violato le regole dello sciopero SAG-AFTRA.

Un post su Instagram riguardante la serie Only Murders in the Building è stato rimosso dal profilo di Selena Gomez dopo che molti fan l'hanno accusata di aver infranto le regole dello sciopero SAG-AFTRA.

La vicenda

Il post rimosso, che aveva raggiunto oltre 1,1 milione di like soltanto in 15 ore, era un video dal set della serie comica. L'attrice aveva taggato l'account Instagram ufficiale di Only Murders in the Building aggiungendo nella didascalia "Mi mancate e vi aspetto". Il rappresentate della Gomez ha rifiutato di commentare l'accaduto. L'attrice avrebbe violato, postando il video e taggando l'account ufficiale, le regole dello sciopero della SAG-AFTRA che vieterebbero agli attori di promuovere il loro lavoro attraverso interviste alla stampa o post sui social media durante la protesta. Il tag ha fatto supporre ai follower che il video provenisse dal set della serie e molti hanno iniziato ad accusarla di esser stata scorretta nei confronti dei colleghi scioperanti.

Only Murders in the Building 3: Meryl Streep e Paul Rudd si scatenano a passo di danza sul set, ecco il video

Only Murders in the Building: i protagonisti in una scena

Le ultime notizie sulla serie

L'uscita di Only Murders in the Building 3 su Disney+ è stata annunciata tempo fa, dove è attualmente in onda. Gomez recita nel ruolo di Mabel Mora, una giovane artista di talento che indaga sugli omicidi avvenuti a New York, a fianco di Steve Martin e Martin Short. A causa dello sciopero il cast di Only Murders in the Building non ha rilasciato interviste sugli episodi della terza stagione. Il produttore John Hoffman però, in passato ha dichiarato che spera di prolungare lo show per altre stagioni. Intanto Selena Gomez ha lanciato il suo ultimo singolo musicale pochi giorni fa.