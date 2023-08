Selena Gomez lancia il suo nuovo singolo imitando una scena iconica di Sex and the City

Selena Gomez ha "vestito" i panni di Samantha Jones di Sex and the City per annunciare il suo nuovo singolo "Single Soon" in uscita nei prossimi giorni.

Selena Gomez ha lanciato l'arrivo del suo nuovo singolo musicale con una clip in cui ha imitato (usando anche il lip sync) Samantha Jones, personaggio di Sex and the City sui suoi social. La star di Only Murders in the Building all'inizio del mese aveva confermato che il singolo sarebbe stato pubblicato il 25 agosto, nel frattempo lo promuove sui social.

In seguito il video:

Cosa c'entra Samantha Jones?

Nella clip, la Gomez ha mimato l'audio di un episodio della prima stagione di Sex and the City intitolato Sesso a tre. Nel video si sente Samantha che chiacchiera con un corteggiatore apparentemente ansioso che comunica a Samantha "È finita, ho detto a mia moglie [di noi]!" e al quale la protagonista risponde un disinteressato: "Chi parla?" prima di scrollare le spalle e riattaccare.

Cosa ha in porto Selena Gomez

Mentre la Gomez si è tenuta occupata negli ultimi tempi con la recitazione in Only Murders in the Building, ha continuato a registrare. Single Soon sarà presente nel suo prossimo album, provvisoriamente intitolato SG3. "È da un po' che mi chiedete nuova musica", ha scritto la Gomez sui social media. "Dal momento che non ho ancora finito con SG3, ho voluto pubblicare una canzone divertente che ho scritto un po' di tempo fa e che è perfetta per la fine dell'estate. 25 agosto. Segnatelo subito".