Only Murders in the Building 4: Kumail Nanjiani tra i protagonisti dei nuovi episodi

L'attore Kumail Nanjiani farà parte del cast della stagione 4 di Only murders in the building, l'apprezzata serie con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.

Il cast della stagione 4 di Only Murders in the Building si è arricchito con l'arrivo di Kumail Nanjiani, star di show come Silicon Valley e di numerosi film, tra cui The Big Sick ed Eternals.

Il cast delle prossime puntate

La produzione di Only Murders in the Building, nelle ultime settimane, ha confermato la presenza nelle puntate inedite di Meryl Streep e delle new entry Eugene Levy, Eva Longoria e Molly Shannon.

Kumail Nanjianiavrà un ruolo ricorrente che, secondo Variety, avrà un'importanza centrale nelle indagini di questa stagione.

Ecco a voi i Chippendales: un primo piano di Kumail Nanjiani

Only Murders in the Building 3, la recensione: più morti nel palazzo ci sono, meglio è

Da dove riprenderà la storia

Attualmente Hulu non ha svelato i dettagli della trama della prossima stagione, anticipando solo che i tre protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez faranno un viaggio a Los Angeles prima di tornare a New York e occuparsi di una nuova indagine.

Alla fine delle puntate del terzo capitolo della storia, la controfigura di Charles-Haden Savage (Steve Martin) viene colpita a morte nell'appartamento dell'attore, dopo aver trascorso buona parte degli episodi a cercare di informarlo di qualcosa che la tormentava. In punto di morte, Sazz tenta di scrivere un messaggio a Charles con il suo sangue.

La serie è stata creata da Steve Martin e John Hoffman.