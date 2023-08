Only Murders in the Building 3: Meryl Streep e Paul Rudd si scatenano a passo di danza sul set, ecco il video

In un video girato sul set della stagione 3 di Only Murders in the Building si possono vedere Paul Rudd e Meryl Streep mentre si divertono ballando.

Tra le star della stagione 3 di Only Murders in the Building ci sono anche Paul Rudd e Meryl Streep, immortalati in un video mentre si rilassano danzando sul set.

Il filmato condiviso online mostra infatti i due attori mentre si lasciano andare ascoltando musica e divertendosi con coreografie improvvisate tra un ciak e l'altro.

La terza stagione

Ideata da Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, la serie Only Murders in the Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano coinvolti in una serie di omicidi e crimini, diventando poi grandi amici.

Nelle puntate in arrivo in queste settimane su Disney+, Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin), e Mabel (Selena Gomez) continueranno il loro podcast occupandosi del mistero legato alla morte dell'attore interpretato da Paul Rudd.

Tra i nuovi personaggi ci saranno Loretta (Meryl Streep), Kimber (Ashley Park), e Tobert (Jesse Williams).

Il clima sul set sembra sia stato particolarmente rilassato, considerando i vari post pubblicati sui social che mostrano, oltre al balletto tra la star di Ant-Man e il premio Oscar, numerosi momenti di relax e condivisione tra i membri del cast.

Il team della serie

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman. Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Nella terza stagione ci sarà spazio anche per momenti musicali e brani originali composti dal team di La La Land, Waitress e Hairspray.