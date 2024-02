Only Murders in the Building 4, Eugene Levy si unisce al cast

New entry nel quarto ciclo di episodi della serie Hulu disponibile su Disney+ come Star Original.

Eugene Levy è stato ufficialmente inserito nel cast della quarta stagione di Only Murders in the Building, la serie mystery crime con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. L'attore avrà un ruolo ricorrente nei nuovi episodi, un ritorno in grande stile dai tempi di Schitt's Creek.

Schitt's Creek: un'immagine di Eugene Levy

Al momento i dettagli sul suo personaggio non sono noti ma sarà fondamentale per gli intrecci e le svolte che caratterizzeranno la nuova stagione della serie dopo la morte di Sazz Pataki (Jane Lynch) al termine della terza stagione.

Nuovi arrivi

Eugene Levy è il terzo nuovo interprete ufficializzato nella quarta stagione di Only Murders in the Building dopo Molly Shannon ed Eva Longoria. Shannon interpreterà una donna d'affari di successo di Los Angeles che si trova coinvolta nell'indagine sulla morte di Sazz, mentre Longoria avrà una parte molto importante per quanto concerne il caso della stagione.

Alla fine di Only Murders in the Building 3, la controfigura di Charles-Haden Savage (Steve Martin) viene colpita a morte nell'appartamento dell'attore, dopo aver trascorso buona parte degli episodi a cercare di informarlo di qualcosa che la tormentava. In punto di morte, Sazz tenta di scrivere un messaggio a Charles con il suo sangue:"Corrisponde perfettamente alla sua natura inviare un messaggio. Ha cercato di farlo con Charles durante tutta la stagione. Nell'episodio cinque gli sta suggerendo che sta captando delle chiacchiere sulla radio amatoriale e giunta alla fine gli dice 'Posso parlarti per qualche minuto? È una cosa un po' delicata'. Quindi, c'è qualcosa che la preoccupa e qualcosa che deve sapere ma che non è ancora stato scoperto" ha spiegato il co-showrunner John Hoffman.