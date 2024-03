Only Murders in the Building 4: anche Zach Galifianakis nel cast della nuova stagione

La star di Una notte da leoni Zach Galifianakis si è unita al cast della quarta stagione di Only Murders in the Building.

Come tutti gli altri grandi nomi che sono entrati a far parte del cast di questa stagione, non c'è stata nessun'altra informazione su chi sarà il suo personaggio. Il nuovo personaggio di Galifianakis condividerà lo schermo con i protagonisti Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short, mentre Meryl Streep tornerà dopo il suo debutto nella Stagione 3.

Gli altri nuovi membri del cast sono Kumail Nanjiani, Eva Longoria, Eugene Levy e Molly Shannon. Non è chiaro se Galifianakis sarà un series regular o una guest star ricorrente.

La storia finora

Attualmente Hulu non ha svelato i dettagli della trama della prossima stagione, che arriverà in Italia su Disney+, anticipando solo che i tre protagonisti interpretati da Martin, Short e Gomez faranno un viaggio a Los Angeles prima di tornare a New York e occuparsi di una nuova indagine.

Alla fine delle puntate del terzo capitolo della storia, la controfigura di Charles-Haden Savage (Steve Martin) viene colpita a morte nell'appartamento dell'attore, dopo aver trascorso buona parte degli episodi a cercare di informarlo di qualcosa che la tormentava. In punto di morte, Sazz tenta di scrivere un messaggio a Charles con il suo sangue.

Oltre a Only Murders in the Building, Galifianakis reciterà quest'anno in Thelma the Unicorn e interpreterà il ruolo di Jumba nell'adattamento live-action di Lilo & Stitch.