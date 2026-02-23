Bridgerton 4 e non solo: 6 titoli Netflix da vedere dal 23 febbraio al 1° marzo

Cosa guardare su Netlflix dal 23 febbraio al 1° marzo, ovvero quella che per i telespettatori è la settimana di Sanremo? Tra uscite nuovissime e vecchie glorie, ecco 6 titoli imperdibili

Costumi sfarzosi, tensioni romantiche e nuovi equilibri nell'alta società londinese: Bridgerton 4 è pronto a conquistare di nuovo il pubblico. Il ritorno della serie è il titolo di punta della settimana su Netflix, ma non è l'unica novità in arrivo dal 23 febbraio al 1° marzo.

Il catalogo della piattaforma, tra film imperdibili e serie tv tra le più amate in circolazione, si arricchisce questa settimana di diverse uscite interessanti.

Ecco tutte le novità in arrivo e una selezione speciale di 6 titoli da non perdere nei prossimi giorni.

Le novità Netflix in arrivo questa settimana (23 febbraio-1° marzo)

Film in arrivo questa settimana

Taylor Tomlinson - Prodigal Daughter (24 febbraio) - stand-up comedy.

Nuovo spettacolo della comica americana tra confessioni personali e ironia tagliente.

Accused (27 febbraio) - thriller/dramma.

Un'accusa improvvisa cambia la vita del protagonista in un racconto carico di tensione.

Un mondo a parte (1° marzo) - commedia.

Con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, una storia che intreccia differenze culturali e incontri inaspettati.

Serie Tv in arrivo questa settimana

Primo appuntamento (25 febbraio) - reality/dating.

Il format sugli incontri al buio, da Real Time arriva in streaming con le sue storie sentimentali.

Bridgerton 4 - seconda parte (26 febbraio) - drama in costume.

Prosegue la stagione più recente della serie ambientata in una ideale Reggenza inglese.

Baki-Dou: L'invincibile samurai (26 febbraio) - anime/azione.

Nuovo capitolo della saga ispirata al manga cult dedicato ai combattimenti marziali.

Kackaren Rap (26 febbraio) - comedy.

Serie comedy tedesca che racconta ambizioni e rivalità nel mondo della musica.

Formula 1 - Drive to Survive (stagione 8) - docuserie sportiva.

Torna il dietro le quinte del Mondiale di Formula 1 con nuovi protagonisti e tensioni in pista.

The Mentalist (1° marzo) - crime.

Arriva in catalogo la serie cult con il consulente Patrick Jane e le sue indagini investigative.

The Newsreader (1° marzo) - drama.

Serie ambientata nel mondo dell'informazione televisiva australiana negli anni '80.

I 3 film da vedere questa settimana

Quella dal 23 febbraio al 1° marzo sarà una settimana cruciale per gli spettatori italiani, che dal 24 al 28 febbraio si ritroveranno a fare i conti su Rai 1 con Sanremo. Ma se proprio non avete voglia di ascoltare per cinque sere 30 canzoni che non ascolterete mai più nella vita, allora veniamo in vostro soccorso con tre proposte di film per arginare gli eccessi sanremesi.

Per chi vuole ampliare la ricerca, trovate qui anche la nostra guida ai migliori film Netflix sempre aggiornata.

Un mondo a parte (2023)

Un mondo a parte: Antonio Albanese e Virginia Raffaele in una scena del film

La commedia diretta da Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele unisce leggerezza e riflessione sociale.

La storia racconta di Michele Cortese, maestro elementare romano, che viene trasferito all'Istituto Cesidio Gentile, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Tra bambini curiosi e la vicepreside Agnese, Michele riesce a integrarsi e a ritrovare entusiasmo, ma presto scopre che la scuola rischia di chiudere per pochi iscritti: toccherà a lui e ai ragazzi lottare per salvarla.

In catalogo dal 1° marzo, Un mondo a parte è l'alternativa più divertente tra le uscite ma anche quella che vi farà riflettere di più su alcuni tempi di fondamentale importanza nel variegato contesto sociale italiano. Un film che racconta con leggerezza le difficoltà e le sfide dei piccoli borghi, e soprattutto l'incontro tra mondi diversi, tra differenze culturali, aprendo a nuove prospettive di vita.

Eric Dane: Famous Last Words (2026)

Dura solo 50 minuti quest'ultima intervista all'attore Eric Dane, interprete di serie tv celebri come Grey's Anatomy, Streghe, The Last Ship, morto lo scorso 19 febbraio, a soli 53 anni, di SLA. Neppure un'ora per ripercorrere vita, carriera ma soprattutto malattia di Dane, esplorando i momenti più difficili e le sfide personali dietro le luci dei riflettori.

Un'intervista imperdibile non soltanto per chi ha amato l'attore, ma soprattutto per chi vuole ascoltare dalla viva voce di un uomo messo di fronte alla sua fine (Eric Dane era cosciente che l'intervista sarebbe potuta uscire postuma su Netflix) quell'ultimo messaggio di forza e speranza.

Orgoglio e Pregiudizio (2005)

Matthew MacFadyen e Keira Knightley in Orgoglio e Pregiudizio

L'adattamento firmato da Joe Wright del celebre romanzo di Jane Austen con Keira Knightley e Matthew MacFadyen non sarà più disponibile su Netflix a partire dal 14 marzo.

Meglio allora guardare e riguardare subito e senza sosta uno dei più famosi adattamenti della storia d'amore immortale tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, che dovranno superare orgoglio, pregiudizi e differenze sociali per scoprire l'amore vero.

Un rewatch perfetto per chi, dopo aver letteralmente consumato Bridgerton, è alla ricerca di un classico senza tempo, in costume e romantico. Soprattutto prima che arrivi proprio su Netflix la nuova miniserie ispirata al più famoso dei romanzi di Jane Austen.

Le 3 Serie Tv da non perdere questa settimana

La forza del catalogo Netflix sono senza dubbio le sue serie tv, che spaziano attraverso ogni genere e ogni "palato", rendendo così impossibile per chiunque non trovare qualcosa che sembri fatto a propria misura.

Le nostre scelte della settimana sono legate soprattutto al calendario (e non solo della piattaforma), ma se volete molte più idee su cosa guardare, ecco la lista delle migliori serie tv disponibili su Netflix.

One Piece - prima stagione

One Piece: una foto della serie live action

L'adattamento live-action del manga dei record di Eiichiro Oda, che segue Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati alla ricerca del leggendario tesoro One Piece, tra battaglie, amicizia e immancabili avventure. Con la stagione 2 in arrivo su Netflix il 10 marzo, non c'è momento migliore per un rewatch dei primi 8 episodi, che vi faranno riprendere le fila del racconto (a quasi 3 anni dal loro rilascio in tutto il mondo) prima di entrare nella pericolosissima Rotta Maggiore.

Gloria - miniserie

Gloria: Sabrina Ferilli sul set

Scritta e diretta da Fausto Brizzi, questa miniserie in sei episodi vede Sabrina Ferilli nei panni della protagonista, diva pluripremiata del cinema italiano, oggi sul viale del tramonto. Bloccata in un ruolo che interpreta da anni per comodità, Gloria decide di scindere il contratto, sicura che qualcosa di meglio arriverà. Ma i copioni non sono più quelli di una volta, le finanze languono e lei dovrà cercare disperatamente di rimanere a galla.

Una dramedy divertente e coinvolgente, in cui Sabrina Ferilli, in ottima forma, interpreta uno dei suoi personaggi migliori (che le è valso un Nastro d'Argento speciale nel 2024). Una visione leggera, che aggiunge un tocco di mistero a tutti gli elementi in gioco. E soprattutto un rewatch obbligato per tutti coloro che il prossimo 3 marzo, su Rai 1, vorranno lasciarsi ancora una volta incantare da Gloria Cicalone, detta Grandi, che torna con un film per la TV nuovo di zecca.

Bridgerton 4 - Seconda parte dal 26 febbraio

Luke Thompson in Bridgerton 4

Sentite quell'insostenibile senso di attesa dopo i primi quattro episodi della quarta stagione di Bridgerton? Niente che non possa essere in parte colmato a partire dal 26 febbraio, quando in piattaforma arriveranno finalmente gli altri quattro.

Una stagione assai particolare, in cui toccherà al libertino Benedict continuare a dare scandalo, forzando le regole sociali imposte dall'alta società inglese del XIX secolo che non ammetterebbero mai il suo amore per la cameriera Sophie. Attenzione, però, perchè all'orizzonte si è già intravista anche una pruriginosa svolta per la controllatissima Francesca Bridgerton.

Ancora una stagione imperdibile, dunque, per chi ama romance, costume e intrighi aristocratici, con colpi di scena e nuovi sviluppi dei personaggi già amatissimi.