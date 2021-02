Seeyousound 2021 dal 19 al 25 febbraio, in programma il documentario Crock Of Gold, prodotto da Johnny Depp

Il via l'edizione on line del festival torinese Seeyousound 2021, che si terrà dal 19 al 25 febbraio, in programma il documentario Crock Of Gold sul leader dei Pogues Shane MacGowan, prodotto da Johnny Depp.

Da venerdì 19 febbraio si accenderà la 7a edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival 2021, festival di cinema a tematica musicale di base a Torino ma dal carattere internazionale, che quest'anno sarà fruibile online in tutta Italia fino al 25 febbraio.

Crock of Gold: Shane MacGowan insieme a JohnnY Depp

Sette i giorni di festival della settima edizione, come sette sono le note musicali e settima l'arte cinematografica che in Seeyousound 2021 trovano forma in 81 titoli di cui 5 in anteprima assoluta e 16 in anteprima italiana, 1 concorso dedicato alle sonorizzazioni e 1 focus che attraverserà le varie sezioni.

In programma oltre a lungometraggi, documentari, film brevi e videoclip in concorso e non, anche agli appuntamenti quotidiani 'Seeyousound Live Show' con talk e approfondimenti con più di 60 ospiti e concerti in diretta dal Cineteatro Baretti di Torino che saranno visibili in streaming gratuitamente anche sui canali social del festival.

Tra i film inediti in Italia: l'ultimo film di Julien Temple co-prodotto da Johnny Depp, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, che ripercorre la vita del frontman dei Pogues; IN A SILENT WAY sui TALK TALK e la creazione del loro album sperimentale Spirit of Eden; DON'T GO GENTLE sugli IDLES, band tra le più interessanti del panorama internazionale odierno; ROCKFIELD, storia vera di due fratelli che hanno trasformato la loro fattoria nel primo studio di registrazione residenziale di sempre, da cui sono passati BLACK SABBATH, QUEEN, ROBERT PLANT, OASIS, COLDPLAY; VARIAÇÕES di João Mai, omaggio alla prima superstar portoghese dichiaratamente omosessuale ANTÓNIO VARIAÇÕES; il documentario islandese A SONG CALLED HATE di Anna Hildur, sulla pluripremiata band di techno e BDSM 'HATARI'.

In anteprima assoluta: LA MUSICA NON BASTA sulla band torinese EUGENIO IN VIA DI GIOIA; NOTHIN' AT ALL documenta il ritorno di PIVIO all'attività concertistica dopo 35 anni di rarissimi live e una carriera dedicata alla musica da film; LA LEGGENDA DEL MOLLEGGIATO sulla residenza artistica di Jazz:Re:Found, durante la quale 12 musicisti hanno rielaborano il repertorio più black ed esterofilo di ADRIANO CELENTANO; MOONDOG CAN SEE YOU immortala il viaggio di ricerca dall'ensemble Lapsus Lumine sul visionario cantautore e compositore statunitense LOUIS THOMAS HARDIN.

Inoltre, un filo nero attraverserà la settima edizione: il focus BLACK LIVES MATTER, ci condurrà in un percorso trasversale nel significato più ampio di musica black.

Ne fanno parte, in anteprima italiana: RONNIE'S di Oliver Murray, sul mitico club nato nel '59 in un seminterrato di Londra, che ha ospitato leggende come ELLA FITZGERALD, CHET BAKER, NINA SIMONE e MILES DAVIS; EVERYTHING: THE REAL THING STORY, acclamato film di Simon Sheridan sui THE REAL THING e la prima rivoluzione della musica nera in UK; CONTRADICT alla scoperta di una new wave che grazie a internet, registra e diffonde musica con cui reclamare un nuovo ruolo per l'Africa; LISBON BEAT si muove nella periferia di Lisbona e la sua vibrante scena musicale afro-portoghese; e visibile per la prima volta in assoluto, OSANNAPLES che celebra i 50 anni di carriera della band partenopea OSANNA e include un demo inedito di Pino Daniele.

SEEYOUSOUND si potrà guardare ovunque, semplicemente on demand su PLAYSYS.TV (biglietto singolo 3,99€; abbonamento festival 35€ e abbonamento sostenitore 45€ acquistabili su www.seeyousound.org e www.playsys.tv).

SEEYOUSOUND è organizzato da Associazione Seeyousound, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino con il patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte e Città di Torino, con il contributo di Fondazione CRT. Per informazioni: www.seeyousound.org.