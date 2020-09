Johnny Depp al Festival di San Sebastian per il documentario sul cantante Shane MacGowan

Johnny Depp è l'attrazione di questa edizione del San Sebastian Film Festival 2020. Il divo è approdato in Spagna, tra misure di massima sicurezza, per accompagnare il documentario sul leader dei Pogues, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, di cui è produttore.

Gentile e disponibile, Johnny Depp si è soffermato a parlare coi fan in attesa sulla spiaggia durante il photocall per poi calcare il red carpet senza pubblico (per via dell'emergenza sanitaria, dopo essersi acceso una sigaretta, con indosso un completo blu.

Johnny Depp *really committing* to checking out what his fans wrote on the beach in San Sebastián 🖤



#JohnnyDepp" at the premiere of 'Crock of Gold: A Few Rounds With Shane Macgowan' at 68th San Sebastian Film Festival.

Johnny Depp, amico intimo di Shane MacGowan da anni, ha ricordato divertito il loro primo incontro:

"Quando ho incontrato Shane, stava contrattando per cl'acquisto di un tavolo da biliardo. Aveva una pinta di birra in una manca e la chitarra nell'altra. E stava barcollando, oscillava avanti e indietro per negoziare in che direzione cadere. L'ho osservato mentre faceva questo per 15 minuti. Poi ci hanno presentato, prima che cadesse, e in quel momento... ci sono momenti nella vita che sai che accadranno una volta sola, quando hai l'opportunità di passare il tempo con la grandezza."

Depp ha proseguito: "Conoscendo Shane da così tanto tempo, posso solo dire che mi sono innamorato di lui fin dal primo instante e lo amo ancora. Sua moglie Victoria è una partner meravigliosa per Shane, sono migliori amici, e ho visto la loro relazione rafforzarsi negli anni nonostante le difficoltà".