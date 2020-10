Crock Of Gold: il trailer del documentario su Shane MacGowan prodotto da Johnny Depp

Musica, poesia e stravaganza nel trailer di Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, documentatio dedicato al leader dei Pogues prodotto da Johnny Depp e diretto da Julien Temple

Svelato il trailer di Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, documentario sul leader dei Pogues prodotto da Johnny Depp. Il film, diretto da Julien Temple, esplora la vita e la carriera del membro fondatore dei Pogues, il poete e musicista Shane MacGowan.

Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, prodotto da Temple, Johnny Depp, Stephen Deuters e Stephen Malit, contiene interviste inedite e materiale d'archivio mai mostrato finora oltre a una serie di animazioni realizzate da Ralph Steadman.

Il film mapperà l'infanzia di Shane MacGowan in Irlanda attraverso i suoi anni giovanili sulla scena punk a Londra ricostruendo le sue passioni, l'umorismo e la profonda conoscenza di musica, storia, spiritualità e cultura popolare.

Il film celebra i 60 anni di Shane MacGowan con una lettera d'amore al cantante irlandese che ha portato la tradizione musicale popolare sulla scena punk rock.

Johnny Depp, amico intimo di Shane MacGowan da anni, ha ricordato divertito il loro primo incontro:

"Quando ho incontrato Shane, stava contrattando per l'acquisto di un tavolo da biliardo. Aveva una pinta di birra in una manca e la chitarra nell'altra. E stava barcollando, oscillava avanti e indietro per negoziare in che direzione cadere. L'ho osservato mentre faceva questo per 15 minuti. Poi ci hanno presentato, prima che cadesse, e in quel momento... ci sono momenti nella vita che sai che accadranno una volta sola, quando hai l'opportunità di passare il tempo con la grandezza."

Depp ha proseguito: "Conoscendo Shane da così tanto tempo, posso solo dire che mi sono innamorato di lui fin dal primo instante e lo amo ancora. Sua moglie Victoria è una partner meravigliosa per Shane, sono migliori amici, e ho visto la loro relazione rafforzarsi negli anni nonostante le difficoltà".