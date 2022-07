See 3: nel trailer Jason Momoa affronta una nuova pericolosa arma

Il trailer ufficiale di See 3 mostra la star Jason Momoa alle prese con una nuova pericolosa arma. La terza e ultima stagione del dramma post-apocalittico tornerà su Apple TV+ il 26 agosto.

Interpretato da Jason Momoa, See segue l'impavido leader della tribù Alkenny, Baba Voss (Momoa) per secoli in un futuro distopico in cui l'umanità ha perso la capacità di vedere. Voss deve proteggere la sua famiglia quando la spietata regina, Kane, scopre che i suoi figli hanno la mitica capacità della vista e si convince che si tratti di una stregoneria.

See è stato rinnovato per una terza stagione circa un anno fa e in seguito è stato rivelato da Apple che questo sarebbe stato l'ultimo capitolo dello show. Un primo teaser trailer è stato rilasciato il mese scorso e ora i fan possono esplorare più in dettaglio cosa li attende nei nuovi episodi.

Come anticipato nel nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022, il trailer di See 3 è stato lanciato nel corso della convention, durante il panel di Apple TV+.

Il promo vede il ritorno di Voss nel regno di Payan dopo che una nuova pericolosa minaccia creata da uno scienziato trivantiano minaccia di ferire sua moglie Maghra e i loro figli adottivi Kofun e Haniwa. Questa nuova arma sembra causare danni colossali sotto forma di una bomba incendiaria, uccidendo migliaia di persone e distruggendo intere città alla volta. La nuova minaccia infuocata aumenta drammaticamente la posta in gioco per Voss e la sua famiglia, incluso il fratello Edo Voss (Dave Bautista), chee ricomparirà dopo stato sconfitto da suo fratello alla fine della stagione 2. Sebbene Dave Bautista abbia recitato come guest star nella stagione 2, sembra che abbia un ruolo più importante nell'ultima stagione della serie. Con una nuova pericolosa arma e i Trivantiani pronti a distruggere Baba e la sua famiglia, la stagione 3 di See non si ferma davanti a nulla per concludere la serie in modo epico.