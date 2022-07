See 3: in esclusiva il trailer italiano degli ultimi episodi della serie con Jason Momoa

Il 26 agosto su Apple TV+ arriverà See 3, l'ultima stagione della serie con star Jason Momoa, ecco in esclusiva il trailer in italiano.

Il 26 agosto prenderà il via su Apple TV+ l'arrivo sugli schermi di See 3, l'ultima stagione della serie con star Jason Momoa e, in esclusiva per Movieplayer.it, ecco il trailer italiano delle puntate conclusive.

Nel video si può brevemente vedere quello che accade quando Baba Voss deve rientrare in azione per salvare le persone che ama e la sua comunità, ottenendo inoltre un'anticipazione delle spettacolari scene d'azione.

La serie See è prodotta da Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, che è anche showrunner, mentre la produzione è di Chernin Entertainment e Endeavour Content.

La storia proposta nelle puntate è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista.

Nella terza stagione è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoaa) ha sconfitto il suo nemico, il fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando, però, uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell'umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Al fianco di Momoa nel cast della terza stagione ci saranno Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

La serie presenta cast e troupe non vedenti o ipovedenti ed è stata premiata per la sua rappresentazione dei non vedenti, vincendo il Ruderman Family Foundation Seal of Authentic Representation nel 2020. Quest'anno See ha anche ricevuto un NAACP Image Awards nomination per Alfre Woodard nella categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Il prossimo progetto di Jason Momoa con Apple TV+ è l'attesissima serie limitata Apple Original Chief of War. Interpretato, scritto e prodotto da Momoa stesso e co-creato da Thomas Pa'a Sibbett, Chief of War segue l'unificazione e la colonizzazione delle Hawaii raccontandola da un punto di vista indigeno.

La prime due stagioni complete di See sono disponibili in streaming su Apple TV+.