Secret Invasion, Samuel L. Jackson: "Ecco come la serie collegherà le Fasi 3 e 5 dell'MCU"

C'è grande attesa per Secret Invasion, serie per Disney+ descritta come un grande crossover per il piccolo schermo. Lo show riporterà in auge gli Skrull, apparsi per la pima volta in Captain Marvel, e avrà importanti ramificazioni per il futuro dell'MCU. Intervistato di recente ai microfoni di Empire, Samuel L. Jackson ha spiegato come lo show collegherà le Fasi 3 e 5 dell'MCU.

"Questa serie deve accadere per fare in modo che accada The Marvels. Tutti gli eventi sono collegati tra loro in maniera molto interessante. Esplorerà anche le ramificazioni di quanto accaduto con gli Skrull in Captain Marvel". La teoria suggerirebbe che a causa del Blip avvenuto alla fine di Avengers: Infinity War molti dei personaggi secondari che sono saliti alla ribalta in quest'ultima Fase 4 sarebbero degli Skrull sotto mentite spoglie.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

Di cosa parla Secret Invasion?

In base alla sua sinossi ufficiale, vedremo Nick Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet.

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe, segno che qualcosa di grosso bolle in pentola per questa nuova Fase 5. Arriverà su Disney+ il 21 giugno.