Secret Invasion: primo sguardo a War Machine e alle creature aliene nelle foto dal set

La produzione della serie Disney+ Secret Invasion prosegue. Una nuova serie di foto dal set offre uno sguardo a War Machine e a una delle creature aliene di cui faremo conoscenza nello show prodotto dai Marvel Studios.

Le nuove foto, diffuse dall'account Instagram The Phils, ci mostrano quella che sembra essere un'area di Londra che sembra essere stata colpita da un evento catastrofico. Vediamo auto incidentate, statue distrutte e macerie sparpagliate per le strade e, forse la cosa più importante, una creatura nera simile a un calamaro disteso sulla strada. Non è chiara la natura di questa creatura aliena, ma visto che Secret Invasion seguirà l'invasione Skrull della Terra, potrebbe giocare un ruolo chiave.

Nelle foto del set è inclusa anche l'immagine di una copia di The National Reporter, un giornale del Marvel Cinematic Universe. In prima pagina si parla dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il colonnello James "Rhodey" Rhodes, alias War Machine, interpretato da Don Cheadle.

Secret Invasion, ispirato al crossover a fumetti Marvel, racconta le gesta di una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni. Sarà guidato dal pilastro dell'MCU Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta da quando ha interpretato il personaggio per la prima volta in Iron Man del 2008. Con lui troveremo Ben Mendelsohn, già apparso in Captain Marvel, che tornerà nei panni di Talos, lo pseudo-leader degli Skrull.

Nel cast di Secret Invasion troviamo anche Emilia Clarke, Kingsley Colman, Olivia Colman, Killian Scott e Christopher McDonald. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner con Jonathan Schwartz co-produttore esecutivo insieme al capo dei Marvel Studios Kevin Feige. La serie approderà su Disney+ nel 2022.