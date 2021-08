The Marvels, Samuel L. Jackson conferma il ritorno di Nick Fury [FOTO]

L'attore Samuel L.Jackson ha confermato il ritorno di Nick Fury in The Marvels, il sequel di Captain Marvel, con dei post su Instagram.

The Marvels si preannuncia già un film estremamente interessante, ma in effetti c'era qualcosa - o meglio, qualcuno - che mancava all'appello per renderlo davvero imperdibile: Nick Fury. E ora Samuel L. Jackson ha rassicurato i fan con dei post su Instagram.

Il sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta vanterà anche la presenza dell'ex Direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury, che era stato parte integrante del primo film con protagonista Brie Larson nei panni di Carol Danvers.

A confermarlo è lo stesso interprete del personaggio, Samuel L. Jackson, che su Instagram ha postato alcune foto dal set.

"Indovinate che ora è? Di nuovo sul set, giusto in tempo!" #riposato #prontoaricominciare #whoyagoncall" ha scritto l'attore in un primo post, condividendo le foto della sua finta barba e altre di una t-shirt a tema con il cercapersone con cui ha contattato Captain Marvel alla fine di Avengers: Infinity War.

"Condividendo il camerino con un volto familiare... @iamjpierce#themarvels #walkingtheeatthaintallthatdope" ha aggiunto in seguito, assieme a una foto di un'altra t-shirt, questa volta con su raffigurato il volto di Nick Fury.

The Marvels è attualmente previsto per approdare al cinema a novembre del 2022. Nel cast troviamo, oltre a Larson e Jackson, anche Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton e Seo Jun Park.