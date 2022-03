Secret Invasion: Martin Freeman riprenderà il ruolo di Everett K. Ross nella serie Marvel

Martin Freeman tornerà nei panni dell'agente della CIA Everett K. Ross nella serie Marvel Secret Invasion, in lavorazione in Inghilterra.

Marvel ha confermato ufficialmente il ritorno di Martin Freeman nei panni dell'Agente della CIA Everett K. Ross nella serie Secret Invasion, attualmente in lavorazione in Inghilterra.

Berlino 2019: una foto di Martin Freeman al photocall di The Operative

La conferma della presenza dell'attore segue l'annuncio dell'aggiunta di Cobie Smulders, di nuovo nei panni di Maria Hill, nella serie Disney+ capitanata da Samuel L. Jackson.

Questa, per Freeman, sarà la quarta partecipazione in un progetto Marvel nei panni di Ross dopo Captain America: Civil War, Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, attualmente in fase di lavorazione.

Secret Invasion, ispirato al crossover a fumetti Marvel, racconta le gesta di una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni. Sarà guidato dal pilastro dell'MCU Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta da quando ha interpretato il personaggio per la prima volta in Iron Man del 2008. Con lui troveremo Ben Mendelsohn, già apparso in Captain Marvel, che tornerà nei panni di Talos, lo pseudo-leader degli Skrull.

Nel cast dello show troviamo anche Emilia Clarke, Kingsley Colman, Olivia Colman, Killian Scott, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo e Christopher McDonald. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner con Jonathan Schwartz co-produttore esecutivo insieme al capo dei Marvel Studios Kevin Feige. La serie approderà su Disney+ nel 2022.