Secret Invasion: i character poster della serie Marvel con Samuel L. Jackson e Emilia Clarke

Arrivano i primi character poster per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in uscita su Disney+.

I Marvel Studios hanno diffuso in rete i character poster ufficiali che ritraggono i protagonisti di Secret Invasion, inclusi ovviamente Samuel L. Jackson e Emlia Clarke.

Samuel L. Jackson riprende i panni di Nick Fury, che per la prima volta sarà il protagonista assoluto della storia, insieme a Ben Mendelsohn in quelli di Talos e Don Cheadle in quelli di James Rhodes/War Machina.

Le new entry principali sono costituite da Emilia Clarke nei panni di G'iah e dal Premio Oscar Olivia Colman in quelli di Sonya Falsworth. Anche Cobie Smulders tornerà nel MCU nei panni di Maria Hill. L'ultima volta che l'avevamo vista era stato in Spider-Man: Far From Home del 2019.

Descritto come un intricato thriller di spionaggio, il nuovo show dei Marvel Studios è stato paragonato a Captain America: The Winter Soldier in termini di tono e modalità narrative. Sicuramente è una delle uscite più attese quest'anno per i fan della Marvel, nonché la prima serie Marvel dell'anno che seguirà l'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, che nel frattempo continua a incassare bene al box-office.

Secret Invasion, il nuovo teaser contiene un messaggio criptico: "Di chi possiamo fidarci?"

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno prossimo.