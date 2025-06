Scuse pubbliche per Squid Game 2: “Errore scegliere un’altra minoranza al posto di un attore transgender

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sta riflettendo dopo le critiche ricevute per aver scelto un attore cisgender per interpretare un personaggio transgender nelle stagioni 2 e 3 della sua serie di successo.

Uno dei personaggi di spicco delle ultime due stagioni della serie coreana di Netflix è Hyun-ju, una donna transgender ed ex soldato delle forze speciali che partecipa al gioco per vincere i soldi necessari a completare l'intervento chirurgico per il cambio di sesso.

Tuttavia, molti spettatori sono rimasti sorpresi dopo l'uscita della seconda stagione, dal fatto che Hyun-ju fosse interpretata dall'attore cisgender Park Sung-hoon. Poiché la seconda e la terza stagione sono state girate insieme, Park interpreterà nuovamente Hyun-ju nei prossimi episodi finali.

Il creatore di Squid Game 2 risponde ai malintesi sul cast

Squid Game 2

Il regista e creatore di Squid Game, targata Netflix, ha cercato di spiegare il malinteso che si è creato con la scelta del cast:

"Capisco che ci siano state alcune preoccupazioni da parte del mondo occidentale, dagli Stati Uniti, ma nel caso della Corea, non abbiamo avuto questi problemi a causa della cultura orientale o asiatica", ha detto Hwang a Entertainment Weekly.

"In Corea non ci sono molti transgender che hanno fatto coming out e sono attori, e solo un paio di attori gay hanno dichiarato pubblicamente la loro omosessualità", continua. "Quindi era fisicamente difficile trovare un attore transgender che potesse davvero interpretare il ruolo. Realisticamente parlando, era quasi impossibile".

Lo showrunner spiega che il pubblico coreano lo capisce implicitamente, ma è rimasto sorpreso nel vedere come hanno reagito gli spettatori americani al casting.

"Non ci sono state molte reazioni o critiche nel mondo orientale, ma nel caso del mondo occidentale, negli Stati Uniti, so che era una questione piuttosto delicata", continua Hwang. "Ho dato un'occhiata ad alcune reazioni dei fan statunitensi e mi sono imbattuto in una YouTuber transgender".

Hwang spiega di essersi commosso nel vedere il percorso intrapreso dalla creatrice di contenuti, che alla fine ha accettato la scelta del casting.

"All'inizio non capiva perché un uomo eterosessuale dovesse interpretare il ruolo di Hyun-ju", dice Hwang. "Ma poi, anche se all'inizio non era sicura, man mano che andava avanti, ha capito e si è commossa dal personaggio di Hyun-ju, interpretato da Park Sung-hoon, che è un uomo eterosessuale, perché è rimasta colpita da quanto fosse bella e genuina l'interpretazione di questo personaggio. Si è commossa fino alle lacrime".

Hwang continua: "Così ho capito che forse i malintesi erano stati risolti e che l'intenzione che avevo cercato di trasmettere era stata recepita bene dal pubblico. Quelle reazioni mi hanno dato un grande sollievo".

Squid Game 3.

Lo showrunner aggiunge che questa è stata sicuramente un'esperienza formativa per lui:

"In futuro, farò del mio meglio per realizzare un casting autentico non solo per le persone transgender, ma anche per altre minoranze sessuali", afferma Hwang. "E spero davvero che potremo evolverci verso quel tipo di società. Ma nel caso della cultura dell'Asia orientale, come Giappone, Cina o Corea, è davvero difficile realizzare un casting così autentico. Spero davvero che in futuro avremo una società più aperta, inclusiva e accogliente che lo renda possibile".

Anche l'attore che interpreta Hyun-ju, ha voluto dire la sua sulla faccenda, ed ha sottolineato quanto fosse dispiaciuto e che non voleva offendere nessuno con il suo ruolo di una donna trans.

"Sapevo che c'erano delle preoccupazioni", ha detto Park al giornale. "Ma quando è uscita la seconda stagione, la comunità LGBTQ+ mi ha dato tanto amore e sostegno, e gliene sarò eternamente grato... Anche se Hyun-ju è un personaggio transgender, questa è solo una delle sue qualità, e lei ne ha molte altre. È altruista, si prende cura degli altri, ha doti di leadership, è coraggiosa, quindi, come persona che interpreta questo personaggio, ho imparato tantissimo da lei".

Mentre la seconda stagione si è conclusa con una sanguinosa battaglia piena di vittime, Hyun-ju è sopravvissuta alla ribellione fallita. Ma se riuscirà a uscire viva dal gioco alla fine della serie finale è ancora da vedere.

Scopritelo quando la terza e ultima stagione di Squid Game sarà disponibile su Netflix il 27 giugno.