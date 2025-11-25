Scrubs: nel teaser del reboot JD è di nuovo al Sacro Cuore

Scrubs sta per tornare e ABC ha condiviso il teaser del ritorno della serie cult che riporterà sugli schermi JD e i suoi amici.

Bill Lawrence ha sviluppato il reboot che, nel mese di luglio, ha ottenuto il via libera alla produzione della prima stagione.

Cosa mostra il teaser di Scrubs

Il breve filmato mostra il protagonista ritornare al lavoro al Sacro Cuore, incontrando i vecchi amici e colleghi, ma anche i nuovi studenti in medicina che stanno facendo esperienza nella struttura.

La storia di Scrubs si era infatti conclusa 15 anni fa con il dottor JD Dorian, interpretato da Zach Braff, che accettava un nuovo lavoro per rimanere più vicino al figlio.

Nel teaser del debutto del reboot dello show si vedono inoltre Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley Judy Reyes che riprendono i loro ruoli avuti nello show cult andato in onda dal 2001.

JD, che condivide il suo entusiasmo per il proprio ritorno nei corridoi dell'Ospedale Sacro Cuore, deve inoltre fare i conti con la nuova generazione di futuri medici.

Cosa racconterà il reboot

Nella nuova serie JD Dorian (Braff) E Christopher Turk (Faison) tornano a lavorare insieme, ma il mondo della medicina è cambiato, come accaduto con i tirocinanti, ma la loro amicizia ha invece resistito alla prova del tempo.

Al Sacro Cuore ci saranno personaggi vecchi e nuovi che porteranno risate, cuore e alcune sorprese.

Tim Hobert e Aseem Batra sono showrunner e produttori esecutivi del ritorno di Scrubs, mentre il creatore Bill Lawrence, che recentemente ha portato al successo altri progetti come Ted Lasso (che ritornerà prossimamente sugli schermi con gli episodi della stagione 4) e Shrinking, è coinvolto come produttore esecutivo.

La serie era andata in onda su NBC dal 2001 al 2008, passando poi tra le fila di ABC dal 2009 al 2010.