Ted Lasso 4: quando arriveranno i nuovi episodi su Apple TV+?

Ted Lasso 4 riceve finalmente degli aggiornamenti sulla possibile data di uscita dei nuovi episodi su Apple TV+. Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. Television Group, ha recentemente rilasciato importanti dichiarazioni sul ritorno della celebre serie comedy-drama sportiva.

La serie, diventata un fenomeno fin dal suo debutto il 14 agosto 2020, ha visto susseguirsi due stagioni: la seconda uscita il 23 luglio 2021 e la terza il 15 marzo 2023. Originariamente concepita come una trilogia da Bill Lawrence, co-creatore dello show, la serie aveva inizialmente ricevuto l'ok per una quarta stagione con uscita a marzo 2025.

Ecco quando Ted Lasso 4 potrebbe debuttare su Apple

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Dungey ha spiegato che la quarta stagione di Ted Lasso potrebbe arrivare su Apple TV+ intorno alla metà del 2026. "Riuscite a credere che siamo già di nuovo in produzione?", ha detto con entusiasmo, facendo riferimento all'avvio delle riprese avvenuto il mese scorso. Il dirigente ha definito questa stagione come "una di quelle per cui non sapevamo se ci saremmo arrivati, ma ora eccoci qui", e ha espresso grande soddisfazione per il nuovo cast che si è aggiunto alla serie.

Ted Lasso: un'immagine della serie

Dungey ha poi precisato che, sebbene non ci sia ancora una data ufficiale annunciata da Apple, sono in corso trattative per una possibile uscita "dal secondo trimestre del prossimo anno in avanti". "Direi che possiamo aspettarci Ted Lasso 4 a partire da metà 2026", ha concluso.

Il cast confermato e i nuovi volti della quarta stagione

Jason Sudeikis, che ha sviluppato il personaggio di Ted Lasso insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, tornerà come protagonista. Il personaggio è nato da una serie di sketch promozionali creati per NBC Sports durante la copertura della Premier League inglese. Accanto a Sudeikis, faranno parte del cast regolare anche Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (Coach Beard) e Hannah Waddingham (Rebecca Welton).

Tra i nuovi ingressi per la quarta stagione figurano Faye Marsay, Tanya Reynolds, Jude Mack, Abbie Hern, Rex Hayes e Aisling Sharkey, a cui si aggiunge Grant Feely, che prenderà il posto di Gus Turner nel ruolo di Henry, il figlio di Ted.

Ted Lasso 2: Jason Sudeikis in un'immagine della seconda stagione

La serie ha saputo mescolare abilmente momenti comici a temi profondi legati alla crescita personale, all'empatia e al mondo dello sport, creando un prodotto capace di emozionare e intrattenere milioni di spettatori in tutto il mondo. Il successo di Ted Lasso ha convinto Warner Bros. e Apple TV+ a investire in una quarta stagione, anche se inizialmente il progetto era stato pensato come una trilogia conclusa.

La lunga attesa per il ritorno di Ted e della sua squadra potrebbe essere finalmente giunta al termine, con una nuova stagione che promette di portare avanti le storie di amicizia, resilienza e passione calcistica che hanno reso famosa la serie.