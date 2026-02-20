Scrubs, il revival in streaming su Disney+ ma la data d'uscita in Italia è ancora lontana

La divisione italiana della Disney ha comunicato quando arriverà in streaming il revival della serie e ci sarà da attendere ancora un altro po' prima di riabbracciare J.D. e compagni

Nel lanciare il trailer italiano del revival di Scrubs, la Disney ha confermato che i nuovi episodi usciranno in streaming su Disney+ il 25 marzo 2026, a un mese di distanza dalla messa in onda originale.

La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre risate e disavventure ricche di emozioni, introducendo al contempo una nuova generazione di specializzandi.

Scrubs, Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke nel teaser del revival

J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.

Il revival della serie comedy, composto da episodi di 30 minuti, è interpretato da Zach Braff nel ruolo di John "J.D." Dorian, Donald Faison nei panni di Christopher Turk e Sarah Chalke in quelli di Elliot Reid. Judy Reyes e John C. McGinley, del cast originale, torneranno come guest star rispettivamente nei panni di Carla e del Dr. Perry Cox.

Le prime recensioni dall'estero sono molto buone

Il revival di Scrubs ha ottenuto finora l'88% di recensioni positive su 17 pubblicate su Rotten Tomatoes. Testate come CBR lodano le interpretazioni dei protagonisti, ritenute centrali nel dare nuova energia alla serie e nel porre le basi per una nuova fase al Sacro Cuore.

Anche Collider apprezza il ritmo familiare e l'alchimia del cast, che permette ai nuovi personaggi di integrarsi senza forzature, mentre TheWrap sottolinea l'equilibrio riuscito tra nostalgia e modernità, parlando di uno dei pochi reboot capaci di rispettare l'eredità dell'originale. Più critico invece Variety, che pur riconoscendone il tono rassicurante ritiene che, osservata con occhi contemporanei, la serie mostri i segni del tempo.