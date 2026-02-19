Scrubs, il revival è promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni

A 17 anni di distanza dal finale andato in onda, la serie con Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison torna con una nuova stagione composta da nove episodi, ma qual è il parere dei critici?

Il finale della storia di J.D. in Scrubs è andato in onda nel maggio 2009, con molti affezionati spettatori che quasi non considerano la stagione successiva, di fatto una via di mezzo tra un reboot e uno spin-off.

Chiaramente, quindi, c'è molta attesa per il revival annunciato che rimetterà al centro il trio di protagonisti interpretato da Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison, pronti a riprendere i panni di J.D., Elliot e Turk, quasi vent'anni dopo l'ultima volta.

Scrubs, Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke nel teaser del revival

Il revival ampiamente approvato dalla critica

Secondo quanto riportato dal noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il revival sembra sia stato largamente apprezzato dalla critica, o almeno da quella che ha avuto modo di inserire la propria recensione all'interno del portale.

Il revival di Scrubs ha attualmente un punteggio favorevole dell'87% e nel momento in cui scriviamo sono state caricate 15 recensioni. C'è CBR che scrive: "Spinti dalle interpretazioni sincere di attori che sembrano nati per interpretare questi personaggi, Braff e Faison guidano la carica nel gettare nuove fondamenta per una nuova era al Sacro Cuore".

Segue il plauso di Collider: "Il ritmo familiare, il calore e il cameratismo tra il cast creano le basi che consentono ai nuovi personaggi di inserirsi naturalmente piuttosto che competere per lo spazio", mentre per The Wrap è ancora lo Scrubs che conosciamo: "La nuova stagione riesce a trovare il giusto equilibrio tra nostalgia e modernità, distinguendosi tra i pochi reboot che rendono giustizia agli originali senza rovinarne l'eredità".

Tra i pareri negativi svetta il solo Variety, che conclude: "Nella calda luce della nostalgia, Scrubs risulta innocuo. Nella dura luce del presente, la sua età comincia a farsi sentire".

Scrubs, Zach Braff e Donald Faison sono J.D. e Turk nel revival

Scrubs, 20 anni dopo: dove ritroviamo JD, Turk e Elliot

La trama del revival riprende il cuore della serie originale e lo trasporta al presente, dando ai fan un ponte tra ciò che conoscevano e quello che il mondo è diventato dopo anni lontano dall'ospedale Sacro Cuore.

Dopo oltre 15 anni, J.D., Elliot e Turk tornano a lavorare fianco a fianco in corsia per la prima volta da molto tempo, ritrovandosi in un ambiente medico profondamente cambiato, con regole diverse e nuove sfide quotidiane.

Il nucleo della storia resta quello che ha reso amata la serie: l'amicizia tra J.D. e Turk, il loro humor unico e quella combinazione di risate, cuore e follia tipica di Scrubs, ma ora inserita in un contesto aggiornato. La medicina è cambiata, i tirocinanti sono diversi, e al Sacro Cuore arrivano nuovi volti e giovani internisti che devono farsi strada, imparare il mestiere e capire come funziona davvero la vita in un ospedale.

Quando e dove vedere in streaming il revival in Italia

Al momento non esiste una data ufficiale italiana confermata per lo streaming del revival di Scrubs, ma ci sono già alcune indicazioni piuttosto chiare su quando e dove potrebbe arrivare qui da noi.

Negli Stati Uniti la serie debutterà il 25 febbraio 2026 su ABC, e i nuovi episodi saranno resi disponibili in streaming su Hulu subito dopo la messa in onda televisiva. Per quanto riguarda l'Italia, gli episodi arriveranno in streaming su Disney+ (che nel suo abbonamento include anche i prodotti Hulu) successivamente all'uscita americana.