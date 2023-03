Scrubs - Medici ai primi ferri, il film si farà? Risponde il creatore della serie

Vedremo mai un film di Scrubs - Medici ai primi ferri? Secondo il creatore della popolare serie comedy dei primi anni 2000, Bill Lawrence, non è solo una possibilità, ma addirittura un'inevitabilità.

A nove mesi di distanza dalla più recente reunion di Scrubs sul palco dell'ATX Festival, in cui si era discussa l'eventualità di un film o un revival della tanto amata serie tv con protagonisti Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley e Judy Reyes, si torna a parlare dellarealizzazione di una pellicola dedicata.

Questa volta, però, il creatore dello show Bill Lawrence sembra ancora più convinto che questa reunion sullo schermo avverrà, e infatti la definisce addirittura un'inevitabilità. "Nel migliore dei modi, il cast dello show e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando" spiega ai microfoni di Variety "E la ragione principale per fare qualcosa del genere non è il lavoro, ma perché ci piace davvero stare assieme" .

È per questo che si incontrano spesso, come d'altronde accade anche con il cast e la crew di altre serie a cui lavora Lawrence, ad esempio Ted Lasso o Cougar Town, e come si può vedere anche dall'Instagram della moglie di Lawrence, l'attrice di Scrubs e Shrinking Christa Miller: "La vedete con Jason Segel, John McGinley, Zach Braff, e credo ci sia anche Busy Philipps. Tutte queste persone le trovate a bere insieme e stringersi la mano. Ma spero di riportare di nuovo tutto questo [sullo schermo]".

E, come son soliti anche scherzarci su gli ex di Scrubs, prima o poi finiranno con il realizzarlo davvero un film: "Credo sia inevitabile che accada. Anche perché scherziamo sempre dicendo che la prima volta in cui non ci sentiremo per almeno sei mesi, faremo una reunion di Scrubs".

Quindi non resta che domandarsi: "Quando?".