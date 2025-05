Scrubs, è fatta: Zach Braff sarà ancora J.D. nella nuova serie reboot

Zach Braff tornerà ufficialmente nei panni di John "J.D." Dorian nel prossimo revival di Scrubs in lavorazione alla ABC, prodotto dalla 20th Television, come ha confermato poche ore fa Entertainment Weekly.

Braff ha interpretato il medico protagonista della sit-com per le prime sette stagioni sulla NBC e per l'ottava sulla ABC. È tornato anche per sei episodi della nona stagione dello show, che ha introdotto una nuova serie di personaggi principali. Lo show è durato per 182 episodi, dal 2001 al 2010.

Dalla fine della serie, Braff ha mantenuto stretti legami professionali con Donald Faison, che interpretava l'amico fraterno di J.D., Christopher Turk, formando forse il bromance televisivo per eccellenza. Braff e Faison hanno poi lanciato il podcast di rewatch di Scrubs, Fake Doctors, Real Friends nel 2020 e hanno collaborato per svariati spot pubblicitari della T-Mobile che richiamano la loro amicizia sullo schermo.

Cosa sappiamo del reboot di Scrubs in lavorazione

Scrubs: Zach Braff nell'episodio Our Mysteries

Il revival è in fase di sviluppo da diversi mesi grazie al creatore originale dello show, Bill Lawrence, che ha poi supervisionato serie di successo come Ted Lasso e Shrinking (in entrambe Braff ha lavorato come regista). Deadline ha quindi riportato che gli impegni di Lawrence con questi altri show, che torneranno con le successive stagioni su Apple TV+, non gli permetteranno di ricoprire il ruolo di showrunner per la nuova iterazione di Scrubs.

John C. McGinley e Zach Braff in una scena del serial Scrubs

Il report sosteneva inoltre che, con Braff a bordo, è lecito aspettarsi che vengano finalizzati accordi con gli altri membri del cast originale, tra cui Faison, Sarah Chalke (che interpretava Elliot Reid), John C. McGinley (Perry Cox) e Judy Reyes (Carla Espinosa).

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Lawrence, la nuova versione di Scrubs sarà un ibrido tra un revival con il cast originale e un reboot con nuovi personaggi. "Ne abbiamo parlato molto e credo che l'unica vera ragione per farlo sia questa combinazione", ha detto. "A: la gente vuole vedere com'era il mondo medico per i personaggi che ama, il che fa parte di qualsiasi reboot di successo. Ma B: credo che lo show abbia sempre funzionato perché si vedono dei giovani calati nel mondo della medicina, sapendo che i giovani sono super idealisti e lo fanno perché hanno una vocazione".