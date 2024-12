Scrubs, in che modo il reboot si collegherà alla serie originale? Tutto ciò che sappiamo

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma scopriamo in che modo il reboot annunciato potrebbe riconnettersi all'amata serie

Dopo anni in cui ci si era chiesti se sarebbe mai successo, il reboot di Scrubs è stato confermato dal creatore della serie Bill Lawrence, il quale ha trovato un accordo per sviluppare la serie per la ABC e la 20th Television.

Sono passati più di 14 anni da quando la serie originale si è interrotta bruscamente con la stagione 9, e ora i fan potranno vedere gran parte del cast originale riunirsi in una serie che sembra sarà per metà reboot e per metà revival. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, sappiamo alcune cose su come lo show originale potrebbe ricollegarsi alla nuova serie.

Oltre a Lawrence che sta lavorando a un accordo per il suo ritorno nella serie, il casting sarebbe già iniziato con il ritorno di diversi membri del cast originale. L'articolo di Deadline fa presente che Zach Braff (J.D.), Sarah Chalke (Elliot), Donald Faison (Turk) e John C. McGinley (Dr. Cox) sono stati contattati per tornare nella serie, mentre Judy Reyes (Carla) sarebbe ancora nella fase iniziale delle trattative.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il finale originale

Sebbene l'episodio conclusivo di Scrubs abbia avuto luogo nel 2010 come parte della Stagione 9, il finale dell'ottava stagione era in realtà quello che avrebbe dovuto chiudere la serie. L'episodio 18 della Stagione 8 si intitolava opportunamente "Il mio finale" e presentava l'ultimo giorno di J.D. all'Ospedale Sacro Cuore. L'episodio presentava una serie di momenti memorabili tra JD e gli altri personaggi, tra cui l'abbraccio finale con il dottor Cox e la scoperta del vero nome dell'inserviente (Glen, tra parentesi).

Scrubs: il reboot della serie è ufficialmente in fase di sviluppo

J.D. vedeva così il suo futuro sullo striscione Goodbye J.D., che lo mostrava mentre sposava Elliot e avevano un altro figlio insieme, oltre a festeggiamenti per le vacanze con i Turk e i Cox e il fidanzamento di Izzy e Sammy. Il regista aveva poi affermato poi che queste sue fantasie potevano avverarsi, ma questo non è stato il vero finale di Scrubs.

Il nuovo finale

Questo è arrivato con l'episodio 13 della Stagione 9, in un episodio intitolato Our Thanks. La nona stagione è ambientata 18 mesi dopo Il mio finale e, sebbene funga da finale della serie, questo episodio non è stato chiaramente strutturato come tale, e questo perché non c'era l'intento. Alla fine la serie non è stata rinnovata ulteriormente, quindi il lotto di episodi si conclude bruscamente, il che è abbastanza chiaro dal momento che la serie si concentrava maggiormente sui personaggi più recenti dello show, mentre del vecchio cast tornavano in maniera fissa solo il dottor Cox e Turk.

Scrubs, Ted Lasso, Shrinking: perché la magia comica di Bill Lawrence ci scalda il cuore

Detto questo, l'episodio finale della Stagione 9 coinvolge direttamente J.D. ed Elliot che si preparano ad avere il loro bambino, con tanto di luna di miele all'interno del Sacro Cuore. Questa era effettivamente la fine della loro storyline nella stagione, quindi se il reboot avesse luogo in questo presente, non solo vedremmo il figlio di J.D. ed Elliot crescere, ma forse anche un altro bambino. Potremmo anche vedere un Sacro Cuore rinnovato, visto che era già stato ricostruito in precedenza, e anche se non è stato menzionato, c'è sempre la possibilità di vedere alcuni dei nuovi personaggi della Stagione 9 fare la loro comparsa anche nel reboot.