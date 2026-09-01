Johnny Depp, il suo Scrooge in Ebenezer è: "Un tipo odioso, ma ha humor e fascino"

Il nuovo film di Ti West porta al cinema il classico di Charles Dickens con un cast sorprendente: Johnny Depp nei panni di Ebenezer Scrooge, Ian McKellen come Jacob Marley e Tramell Tillman nei panni del Fantasma del Natale presente. E promette un'introspezione tutt'altro che scontata nei confronti del protagonista, anzi, assicura che condivideremo alcuni pensieri con lui persino.

Un Canto di Natale più oscuro e soprannaturale

Ti West cambia registro e, dopo l'horror di X e Pearl, si immerge nell'atmosfera natalizia con Ebenezer, nuova versione cinematografica di A Christmas Carol di Charles Dickens. Una scelta apparentemente insolita, ma in realtà molto personale: il regista ha raccontato di essere legato alla storia fin dall'infanzia, quando il racconto gli appariva soprattutto come una vera e propria ghost story. "Da bambino lo leggevo ogni anno. Mi piaceva più come storia di fantasmi che come racconto natalizio", ha spiegato West, ricordando quanto lo avesse colpito la versione televisiva del 1951 con George C. Scott.

Ed è proprio questa componente soprannaturale a essere centrale nel nuovo film. "Ho sempre pensato che nessuno avesse davvero realizzato una versione cinematografica in cui i fantasmi fossero un po' inquietanti", ha raccontato il regista.

Per interpretare Ebenezer Scrooge, West ha scelto Johnny Depp, attore che condivide con lui una particolare passione per il racconto di Dickens. Secondo il regista, la scelta è stata naturale soprattutto per il modo in cui Depp riesce a giocare con la musicalità dei dialoghi. "Il dialogo dickensiano ha una certa musicalità e Johnny ha quella stessa musicalità nel modo in cui recita", ha spiegato West.

Il risultato, però, non vuole trasformare Scrooge nell'ennesimo personaggio eccentrico alla Depp. West chiarisce che non bisogna aspettarsi un nuovo Jack Sparrow, Willy Wonka o Edward Mani di Forbice. "È qualcosa di completamente suo. Non è Captain Jack, non è Wonka, non è Edward Scissorhands", ha sottolineato.

Il suo Scrooge resta un uomo sgradevole, ma non completamente privo di ragioni. "Colpisce verbalmente le persone, fa osservazioni finanziarie o si tira indietro, ma capisci perché lo fa. In qualche modo sei d'accordo con lui, anche se non dovresti".

Fedeltà a Dickens, ma con il tocco di Ti West

A interpretare Jacob Marley è invece Ian McKellen, alla sua prima esperienza con una produzione di A Christmas Carol nonostante una carriera lunga ormai sette decenni. West descrive il suo Marley come un personaggio tutt'altro che innocente: "È davvero una specie di figlio di buona donna, ma Ian riesce a renderlo piacevole in un modo in cui non dovrebbe esserlo".

Il film mostrerà inoltre Marley prima della sua morte, attraverso una scena ambientata quando è ancora vivo.

Tramell Tillman, reduce dal successo di Severance, interpreta il Fantasma del Natale presente. Il personaggio avrà un atteggiamento più impaziente rispetto alle versioni tradizionali: "Non mi importa davvero se impari la lezione, perché ho a che fare con gente come te continuamente".

Rupert Grint sarà invece Bob Cratchit, il dipendente sfruttato da Scrooge e uno dei cuori emotivi della storia. "Ha una famiglia numerosa e riesce a malapena a mantenerla. Deve semplicemente andare al lavoro e sopportare tutto questo", racconta West.

Nonostante le atmosfere più cupe, il regista non vuole stravolgere il classico. "Amo il libro, quindi non sto cercando di fare una versione che non gli sia fedele", ha chiarito. Ebenezer arriverà nei cinema il 13 novembre 2026.