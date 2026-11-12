Scrooge e gli spiriti del Natale, la recensione: Johnny Depp e Ti West tingono di gotico il testo di Dickens

Tra il brivido di Halloween e la malinconia del Natale, Ti West riporta sullo schermo il Canto di Natale nella sua declinazione più cupa con Scrooge e gli spiriti del Natale, al cinema dal 12 novembre.

Tra i racconti natalizi più celebri e riadattati di sempre, Canto di Natale di Charles Dickens occupa senza dubbio un posto d'onore. Pubblicata nel 1843, in piena epoca vittoriana e nel cuore dei cosiddetti "Hungry Forties" (anni segnati da una profonda carestia e da una dilagante miseria sociale), l'opera nasceva non solo come racconto morale, ma anche come vero e proprio atto di denuncia contro lo sfruttamento e l'indifferenza verso i lavoratori e i ceti più deboli. Nel corso dei decenni e delle innumerevoli trasposizioni (su tutte, l'immaginario addolcito dalle celebre versione animata Disney), questa matrice sociale si è progressivamente affievolita, riducendo spesso la vicenda a una rassicurante parabola sui buoni sentimenti.

Con Scrooge e gli spiriti del Natale (intitolato in originale Ebenezer), il regista Ti West sceglie di compiere un passo a ritroso verso le radici del testo, restituendogli una veste cupa e marcatamente gotica che, pur con qualche riserva, calza a pennello allo spirito dickensiano. A impreziosire il progetto contribuisce un cast d'eccezione, guidato da Johnny Depp nei panni del celebre personaggio e affiancato da interpreti del calibro di Ian McKellen, Sam Claflin, Daisy Ridley e Rupert Grint.

Fedeltà al classico tra avidità e fantasmi del passato

Sul piano narrativo, il film sceglie di rimanere strettamente ancorato all'opera originale: Ebenezer Scrooge gestisce la propria attività contabile affiancato dal ricordo dello storico socio Jacob Marley e dal paziente impiegato Bob Cratchit. La scomparsa di Marley priva l'uomo dell'unico individuo con cui condivideva una cinica visione del mondo, spingendolo a un isolamento ancora più ostinato ed esasperando la sua ossessione per il profitto a scapito di qualsiasi contatto umano. Durante una gelida vigilia di Natale, l'anziano respinge sdegnosamente l'invito a cena del nipote e riserva la consueta, algida freddezza all'ormai unico lavoratore rimasto.

Una scena di Scrooge

Ritiratosi nella penombra della propria dimora, Scrooge viene scosso dalla terrificante apparizione dello spettro di Marley: avvolto da pesanti catene, pegno della sua passata cupidigia, l'antico socio gli preannuncia la visita imminente di tre spiriti, chiamati a porlo di fronte alle conseguenze delle sue scelte e delle sue colpe terrene.

La struttura in cinque strofe e il cast

Dal punto di vista dell'adattamento, la sceneggiatura curata da Nathaniel Halpern non mira a stravolgere la materia d'origine, preferendo valorizzare quegli angoli d'ombra troppo spesso sacrificati in favore di un lieto fine sbrigativo; l'attenzione si concentra così sul percorso introspettivo, sofferto e lacerante, che precede la redenzione. Particolarmente indovinata è la suddivisione del racconto in cinque atti, le cinque strofe del testo ottocentesco, una scansione che conferisce il giusto respiro e scandisce con rigore, quasi come i rintocchi di un orologio funesto, la discesa del protagonista nei meandri della propria coscienza.

Johnny Depp nel film

In tal senso, il titolo originale Ebenezer custodiva una valenza simbolica precisa: privare il personaggio del suo celebre cognome significava spogliarlo della sua corazza socialee e delle sue certezze materiali, riconducendolo alla fragilità del proprio nome e della propria umanità. Se la distribuzione italiana ha optato per il più convenzionale Scrooge per raggiungere un pubblico più vasto, l'intento introspettivo rimane comunque tangibile.

La nota più stonata delle cinque strofe risiede però paradossalmente nella prova di Johnny Depp: intrappolato ancora una volta in una trasformazione fin troppo marcata, l'attore scivola negli estremi di una recitazione sopra le righe che finisce per tratteggiare una macchietta grottesca anziché un'anima tormentata. Al contrario, il resto del cast offre prove più misurate e credibili pur rimanendo negli stretti ranghi dei propri personaggi: spiccano in particolare Tramell Tillman e Andrea Riseborough, capaci di conferire alle rispettive incarnazioni spettrali una presenza inquietante, magnetica e perfettamente a fuoco.

La regia di Ti West: suggestioni gotiche tra Halloween e Natale

Autore tra i più riconoscibili e divisivi del cinema horror contemporaneo, Ti West ha costruito la propria cifra stilistica su una sapiente commistione tra fascinazioni rétro e sensibilità visiva moderna. Trovandosi qui alle prese non con una propria sceneggiatura originale ma con un'opera letteraria rigorosa da rispettare, il cineasta modera i suoi consueti eccessi, affidando la componente horror quasi per intero alle scenografie gotiche e agli stilemi della classica ghost story.

Un'inquietante scena del film

Tale impostazione deve però fare i conti con un impianto visivo discontinuo: una CGI non sempre impeccabile e una finitura estetica a volte troppo artefatta rischiano talvolta di incrinare la resa complessiva, lasciando il giudizio finale legato alla predisposizione dello spettatore a lasciarsi trasportare dall'atmosfera. Pur non presentandosi come un'opera pienamente compiuta, Scrooge possiede comunque il pregio di riscoprire il cuore spettrale del capolavoro dickensiano, collocandosi idealmente al crocevia tra il brivido di Halloween e il disincanto della notte di Natale.