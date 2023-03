Scream VI: Ghostface è più agguerrito che mai nel trailer finale del nuovo capitolo

Ormai ci siamo. Arriverà domani nelle sale italiane, e il 10 marzo in quelle americane, Scream VI, nuovo capitolo dell'iconica saga horror ideata da Wes Craven. In rete è stato diffuso il trailer finale che mostra un Ghostface più agguerrito che mai, intento a vendicarsi per quanto accaduto in passato.

Il film diretto ancora una volta dal duo dei Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, vede i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface intenti a lasciarsi Woodsboro alle spalle per iniziare un nuovo capitolo. Gli eventi di Scream VI saranno ambientati a New York e il killer tormenterà i sopravvissuti al capitolo precedente - ovvero Sam, Tara, Mindy e Chad - anche negli spazi della metropolitana della Grande Mela.

L'uscita del film è stata accompagnata in America da una campagna promozionale alquanto particolare che ha portato numerose persone a chiamare il 911. Per le strade, infatti, si aggiravano dei tizi vestiti da Ghostface, ma le persone non sapevano si trattasse di un qualcosa di organizzato.