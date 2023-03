Scream 6: il marketing con Ghostface ha creato panico e scompiglio in America

Numerose le chiamate al 911 dopo gli avvistamenti di persone vestite da Ghostface, il killer della celebre saga Scream; ma si trattava di una campagna di marketing per promuovere il nuovo film.

Nei giorni scorsi sono stati avvistati in alcune cittadine americane degli strani tizi vestiti da Ghostface, il killer del celebre franchise Scream. A quanto pare sono state numerose le chiamate al 911 di persone spaventate da questi loschi tizi in giro, ma si trattava soltanto di una campagna marketing realizzata per promuovere Scream VI.

Anche l'account Twitter di Ghostface ha voluto ricondividere le varie immagini, spiegando di "farsi soltanto gli affari propri" e di come non ci sia nulla da preoccuparsi. Una simile campagna di marketing era stata realizzata da Paramount per promuovere l'horror Smile.

Scream VI, in uscita nelle sale italiane il 9 marzo, vedrà il ritorno di Ghostface, più arrabbiato ed enigmatico che mai. Il film diretto ancora una volta dal duo dei Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, vede i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface intenti a lasciarsi Woodsboro alle spalle per iniziare un nuovo capitolo. Gli eventi di Scream VI saranno ambientati a New York e il killer tormenterà i sopravvissuti al capitolo precedente - ovvero Sam, Tara, Mindy e Chad - anche negli spazi della metropolitana della Grande Mela.