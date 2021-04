Scream: i registi hanno girato versioni diverse per evitare spoiler

I registi di Scream hanno girato versioni diverse del reboot per evitare spoiler e fughe di notizie dal set, come hanno confermato in un'intervista a Bloody Disgusting. Gli stessi attori si sono trovati in sceneggiatura scene multiple che poi sono state girate così da confondere le idee e impedire che qualcuno si lasci sfuggire pericolose anticipazioni.

Courteney Cox e David Arquette insieme in una scena di Scream 4

"Non ci sono solo più versioni della sceneggiatura di Scream, ma anche lo stesso film, con lo scopo di offuscare i fan che vogliono rovinare il prodotto finale. Questo mi è stato confermato dai realizzatori. .." ha rivelato il giornalista di BD Brad Miska.

Non è una sorpresa che Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett abbiano deciso di proteggere il loro lavoro, visto l'hype dei fan nei confronti del ritorno di Scream. Naturalmente la questione sollevata da questa dichiarazione riguarda anche il finale dell'horror: esistono finali multipli? Wes Craven hsi trovò a dover combattere con gli spoiler tanto che lui e lo sceneggiatore Kevin Williamson decisero di scartare del tutto l'idea originale per Scream 2. I film successivi della saga hanno utilizzato il metodo delle versioni multiple del copione come precauzione. Molti altri film hanno seguito l'esempio poiché da allora le fughe di notizie su Internet si sono amplificate a dismisura.

Al momento, tutto ciò che sappiamo del nuovo Scream, quinto capitolo del franchise horror, è che al centro della storia ci sarà "una donna che torna nella sua città natale per cercare di scoprire chi ha commesso una serie di crimini feroci". Scream uscirà il 14 gennaio 2022.

David Arquette è stato il primo attore della serie originale a firmare per il quinto film, insieme a Courteney Cox. Confermato anche il ritorno della protagonista Neve Campbell, che ha accettato di riprendere il ruolo di Sidney Prescott. Accanto ai veterani del franchise, tra cui Marley Shelton di Scream 4, le nuove protagoniste del film saranno Melissa Barrera e Jenna Ortega. A loro si unisce un ensemble che include Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison, Jack Quaid, Mason Gooding e Dylan Minnette.

