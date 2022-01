Scream, i camei "nascosti" di Drew Barrymore e Matthew Lillard

Nonostante la loro morte in Scream del 1996, Drew Barrymore e Matthew Lillard hanno recitato due camei in nel nuovo film uscito nel 2022, distribuito pochi giorni fa in Italia.

Nel corso di un'intervista con Bloody Disgusting, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno rivelato la presenza di Drew Barrymore e Matthew Lillard in Scream in due camei "nascosti" e non in carne e ossa! I registi hanno raccontato: "Matthew Lillard doppia la versione di Ghostface con il lanciafiamme nel film noto con il titolo di Stab 8". Ma non finisce qui! Lillard, infatti, recita anche la battuta "Bella casa, Freeman" nel corso della festa in casa che viene organizzata nel finale di Scream. Ovviamente, questa scelta non è casuale, dal momento che questa festa è stata organizzata nella stessa abitazione in cui ha avuto luogo la festa/resa dei conti nel primo Scream - casa appartenuta a Stu Macher, tra l'altro.

Per quanto riguarda Drew Barrymore, invece, l'attrice doppia qualche battuta in corrispondenza della scena successiva al tentato omicidio del personaggio di Tara da parte di Ghostface. Il regista Bettinelli-Olpin ha spiegato: "Abbiamo pensato che fosse divertente anche perché si tratta della medesima scena iniziale dopo la sua morte nell'originale".

E poi? Altre star del franchise sono tornate in veste di doppiatori d'eccezione! Adam Brody, Hayden Panettiere e Henry Winkler, ad esempio, brindano "a Wes" alla festa nel finale del film - senza dubbio, si tratta un cenno a doppio senso che si riferisce sia a uno dei personaggi di Scream (interpretato da Dylan Minnette) sia, ovviamente, al celebre Wes Craven.

A essere tornati sono anche Jamie Kennedy, Marley Shelton nei panni dello sceriffo Judy Hicks e Skeet Ulrich, che torna a interpretare Billy Loomis. Il produttore Chad Villella ha spiegato: "Il nostro obiettivo è stato quello di riunire la grande famiglia di Scream e far tornare indietro quanti più personaggi fosse possibile!".

L'ultimo film di Bettinelli-Olpin e Gillett (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Scream) è disponibile nelle sale italiane.