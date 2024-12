Scream, Mikey Madison: "Chiedo sempre scusa ai fan per le azioni del mio personaggio"

Mikey Madinson ha interpretato Amber Freeman nel film Scream, arrivato nelle sale nel 2022, e l'attrice ha ora ammesso che non si aspettava la reazione dei fan della saga alle azioni del suo personaggio.

La giovane, infatti, nel film uccide Dewey, interpretato da David Arquette, ed è in realtà Ghostface, killer che tormenta le protagoniste.

La reazione dei fan di Scream

Intervistata dal sito Collider, Mikey Madison ha dichiarato: "Devo essere onesta, quando ho girato il film, e sembra sciocco, non ero così consapevole dell'enorme fan base che possiede il franchise e che ora ho potuto scoprire".

L'attrice ha aggiunto: "I fan di Scream e dei film horror e le persone che amano i progetti dell'orrore sono le migliori persone di sempre, ma mi sono addentrata in modo inconsapevole in questa realtà".

Mikey nel film Scream

Mikey ha sottolineato che si è sentita in colpa per le azioni del personaggio che ha interpretato nella saga horror: "Mi ricordo che ero in un certo senso triste perché pensavo: 'Oh, un personaggio così grandioso. Sarà triste vederlo uscire di scena'. E poi mi sono successiva resa conto della sofferenza che così tante persone hanno provato. Le persone sono venute da me e mi hanno detto: 'Odio che sia accaduto questo. Sono furioso nei tuoi confronti'. E io penso: 'Mi dispiace, non ho scritto io la sceneggiatura!'. Non volevo farlo".

Madison ha successivamente spiegato che quando ha scoperto che il suo personaggio sarebbe stato Ghostface ha pensato sarebbe stato 'davvero divertente', aggiungendo qualche dettaglio del motivo che l'ha spinta ad accettare il ruolo di Amber: "Ho pensato che mi sarebbe assolutamente piaciuto farlo. Avrei amato interpretare questo personaggio di Ghostface perché è una rivelazione così interessante, divertente ed è inoltre un arco narrativo talmente folle e imprevedibile".