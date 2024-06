Scream 7, Neve Campbell: "Ecco perché ho accettato di tornare"

Neve Campbell parteciperà al settimo film della saga di Scream dopo aver disertato il sesto capitolo a causa di divergenze economiche legate al proprio compenso. Per la felicità dei fan, l'attrice è stata convinta a tornare di nuovo nel ruolo di Sidney Prescott, volto storico protagonista del franchise dagli anni '90.

Ospite a Los Angeles per il ritorno di Reefer Madness: The Musical a Los Angeles, l'attrice ha rimarcato il proprio affetto per Scream:"Quei film sono stati parte una parte così importante della mia vita e significano molto per me. Mi è dispiaciuto perdere l'ultimo e non farne parte". Campbell è stata confermata ufficialmente nel cast del prossimo lungometraggio, che avrà anche un nuovo regista.

Il ritorno di Sidney

"Sono tornati da me in maniera rispettosa" ha raccontato l'attrice in merito al motivo per il quale ha deciso di tornare "Penso che significhi molto per le donne e per la società. Sono grata di poter tornare nei panni di Sidney e raccontare la sua storia". Secondo Campbell, Sidney è stata di ispirazione per molte persone:"Incontro molti fan che dicono di essere stati aiutati dalla sua forza, che gli ha fatto superare momenti difficili. Significa di più di quanto avrei potuto immaginare per parecchie persone".

L'annuncio della presenza di Neve Campbell in Scream 7 è stato ufficializzato a marzo. Alla regia lo sceneggiatore di Scream, Kevin Williamson, mentre Guy Busick si occuperà dello script:"È sempre stato un piacere e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è diminuito. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta".

Si attendono ulteriori aggiornamenti sul cast di Scream, che sicuramente non comprenderà Melissa Barrera e Jenna Ortega, che hanno recitato insieme in Scream VI, per la regia di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin.