Scream 7, previsto un crollo al box-office: il pubblico è stanco del franchise?

Nonostante gli analisti abbiamo previsto un buon esordio al botteghino per il settimo capitolo, le cifre dovrebbero essere inferiori a quello dell'ultima puntata, e non di poco...

Secondo i dati diffusi da Deadline, Scream 7 dovrebbe incassare circa 30 milioni di dollari al box-office nordamericano nel suo weekend di debutto.

Il film uscirà a fine febbraio, e questi dati dovrebbero registrare il secondo miglior debutto della saga, tuttavia si tratta di un incasso non di poco inferiore a quello del capitolo precedente, Scream VI, che nel 2023 aveva incassato ben 44,4 milioni di dollari.

Si parlerà sicuramente molto del forte calo dal sesto al settimo film, ed è difficile non chiedersi se l'abbandono da parte di Melissa Barrera e Jenna Ortega abbia portato a una diminuzione dell'interesse generale del pubblico o se semplicemente questo si è stancato del franchise.

Scream 7, Neve Campbell è Sydney Prescott in una scena

Scream 7 sta puntando sull'effetto nostalgia

Il settimo capitolo in uscita punta molto sulla nostalgia per portare gli spettatori e i fan irriducibili al cinema, ripuntando i riflettori sulla Final Girl originale della saga, Sidney Prescott interpretata ancora da Neve Campbell.

Le ultime stime rivelano un interesse più marcato nelle giovani generazioni di spettatori: "Attualmente, Scream 7 sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di età compresa tra i 17 e i 34 anni e tra gli spettatori multiculturali, che lo considerano di sicuro interesse. I biglietti non saranno in vendita fino a lunedì, dopo lo spot pre-partita del Super Bowl. La prevendita dei biglietti è solitamente un indicatore più affidabile della domanda".

Tenendo presente questo, ci si può aspettare che stime più accurate sul weekend di apertura inizino a circolare la prossima settimana. Questo dovrebbe anche darci un'idea dell'impatto che uno spot televisivo costoso durante il Super Bowl ha sulla notorietà e sulle prevendite.

Scream 7: Ghostface in azione in una scena

Dove eravamo rimasti con il franchise?

Il settimo film racconterà quello che accade quando un nuovo Ghostface entra in azione nella tranquilla città di provincia dove Sidney Prescott (Neve Campbell) si è costruita una nuova vita, facendo diventare reali le sue paure più grandi poiché proprio sua figlia (Isabel May) diventa il suo prossimo obiettivo.

Determinata a proteggere la sua famiglia, Sidney deve affrontare gli orrori del suo passato per porre fine definitivamente allo spargimento di sangue. L'uscita nelle sale di Scream 7 è attesa per il 25 febbraio 2026.